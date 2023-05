A cselekvés büntetése: Katharina Blum elvesztett tisztessége

Katharina életútját mintha csak körzővel és vonalzóval jelölték volna ki, német precizitással és poszt-világháborús empátiával: középfokú végzettség, nem biztos, ámde jól fizető házvezetőnői állás, lakás, használtan vett, ámde használható autó, sok szabadidő, kevés lehetőség, amivel eltölthetné; továbbá csinos és ápolt külső – és magány, egzisztenciális és szexuális magány robbanékony keveréke.

Mi kell még, hogy ez a példaértékűen szabályos élet egy kicsit boldog legyen, ha csak pár órácskára is? Egy egyéjszakás kaland. Mi más? És össze is jön, sőt, ha minden igaz (lenne), többet is nyújtana az egy éjszaka örömeinél az igazi, mi több, kölcsönös szerelmet ismeri meg alkalmi partnere karjai közt.

Csakhogy semmi sem igaz. Az egyéjszakás kaland, hála minden történet-csavarok egyik legcsavarosabbjának, megmarad egy éjszakásnak, a szerelmet… illetve azt nem, csak a szerelmes nő életét, önbecsülését, ártatlanságát, egyszóval tisztességet pedig felfalja a mocsok: a kor, az idő, és a bulvársajtó mocska.

Az előadás alapjául szolgáló regény szerzője, Heinrich Böll (1917-1985) német (NSZK) író 1972-ben Csoportkép hölggyel című regényéért irodalmi Nobel-díjat kapott. A II. világháborúban közkatonaként szolgált. A háború egész életére és szinte a teljes írói munkásságára rányomta a bélyegét, fő témája az NSZK háború utáni gazdasági és politikai talpra állása és pszichés fekve maradása.

Hősei, nevezzük őket így, gondolkodó, vívódó emberek, akik tétova léptekkel botorkálnak a feldolgozhatatlan múltból a múlt jutalmaként kényelmesnek, ámde feldolgozhatatlanul sivárnak ígérkező jövő felé vezető tévúton. Kivéve Katharina Blumot: ő cselekszik – és el is nyeri méltó büntetését.

Az előadás rendezője Máté Gábor Kossuth és Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, egyetemi tanár. A budapesti Katona József Színház művészeti igazgatója. 2001-ben summa cum laude minősítéssel szerezte meg DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatát. 2013 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. A Színház- és Filmművészeti Főiskola színész szakán diplomázott 1980-ban, Major Tamás és Székely Gábor tanítványaként. Ezt követően a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz szerződött.

1981-ben mutatkozott be rendezőként. 1987-ben a budapesti Katona József Színházhoz szerződött. 1993 óta tanít a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Miután 2001-ben DLA fokozatot szerzett, 2006-ban habilitált. 2011. február 1. napjától Zsámbéki Gábort váltva lett a budapesti Katona József Színház igazgatója.

Borítókép: Jelenet az előadásból (Forrás: Budaörsi Latinovits Színház)