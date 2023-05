A Fülesbagoly tehetségkutató győztesei a Szigeten is zenélhetnek

A beküldött hangfelvételek alapján megtörténik az előzsűrizés, majd a döntőbe a legjobb tíz produkciót hívják be a szervezők, ahol 15-15 perces minikoncertekkel mutatkoznak be a zsűrinek, akinek tagjai olyan elismert zenei szakemberek, mint Andásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára, Bóna Márk, a Sziget fesztivál programszervezője, Both Miklós zeneszerző, előadóművész, valamint Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye és a Liszt Intézet Brüsszel igazgatója.