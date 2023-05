Keszthely a múzeumok városa. Ez a turisztikai magazinokban rendre felbukkanó szlogen kétségtelenül helytálló, bármennyire is gyanakodva tekintünk az efféle, városmarketing ihlette jelzős szerkezetekre – gondoljunk csak a „Balaton fővárosa” címre, amely hol Siófok, hol Balatonfüred, hol pedig Keszthely vonatkozásában bukkan fel a brosúrákban. Anélkül, hogy pálcát törnénk bármelyik kisváros „fővárossága” felett, ismerjük el, ha a turisztikai vonzerő fokozásában igyekeznek egymást felülmúlni, akkor ez a rivalizálás jó ügyet szolgál.

Keszthely egyik látványossága, a part menti sétányon forgó óriáskerék Fotó: a szerző felvétele

Úri világ minden mennyiségben

Füredhez hasonlóan Keszthely imázsépítésében is kézenfekvő a történelmi múltra, lenyűgöző építészeti örökségre helyezni a hangsúlyt. A Festetics-rezidencia, mint az ország egyik legnagyobb és legszebb barokk kastélya, ma múzeumként üzemel. Gyönyörűen felújítva, korhű módon berendezve mutatja be a XVIII. század legjelentősebb főúri családjának életkörülményeit, ápolva a város fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó Festetics György kultuszát. A gróf nem csak azzal tűnt ki kortársai közül, hogy a művészetek nagyvonalú mecénása volt, hogy könyvtárának külön szárnyat épített kastélyában és azt látogathatóvá is tette, de az első gazdasági tanintézmény, a Georgikon 1797-es alapítása is a nevéhez fűződik.

A Balatoni hajózás nagy legendája, az 1891-ben épült és ma is aktív Helka nosztalgiahajó a keszthelyi mólóhoz kikötve Fotó: a szerző felvétele



A Helikon kastélymúzeum mellett, az egykori istállóban működik a Hintómúzeum, amelyben restaurált járművek sokaságán követhető végig a magyar kocsitörténet, a hétköznapi használatúaktól a főúri reprezentációt szolgálókig. A Hintómúzeum, a főúri vadászatokat idéző Vadászati és Trófeamúzeum, illetve a Történelmi Vasútmodell-kiállítás – benne az ország talán legnagyobb, működő terepasztalával – együtt több napra szóló kultúrprogramot kínál a gyerekes családoknak. A kastélypark kapuján kilépve a kultúrtörténet igazi ínyenceinek tartogat látnivalókat a Főúri utazások, úti kalandok című kiállítás az Amazon látogatóközpontban. A Pálmaház pedig egzotikus növényeivel a királyi és főúri életmód részét képező orangerie-k és trópusi növényházak hagyományát idézi a Tahititől Floridáig összegyűjtött legszebb fajták bemutatásával.

Keszthely kulturális életének ékköve: a Balaton Színház Fotó: a szerző felvétele

Kávéházak, kínzókamrák

A kastélytól a Fő térig tartó sétálóutca aztán további kiállítási különlegességeket tartogat – igaz, nem feltétlenül a gyerekeknek. A rengeteg fagyizó, kávézó és étterem között egy hét állomásból álló magánmúzeum-csokor várja közönségét. Ennek központi eleme a Túri Török Tibor szobrászművész által hazafias misszióval negyed százada létrehozott babamúzeum, ahol hagyományos magyar népviseletbe öltözött babák mutatják be a XIX. században még élő magyar népviseletet, illetve makettek a magyar népi építészet jellemző formáit. A történelmi panoptikumban korhű öltözetben, életnagyságban találkozhatunk a magyar történelem legnagyobb alakjaival Árpád fejedelemtől egészen Horthy Miklósig, míg a Vidor játékmúzeumban leginkább azok nosztalgiázhatnak rég elfelejtett játékaikat felfedezve, akiknek gyermekkora a XX. század második felére esett.

Különleges látnivalót ígér a Történelmi Panoptikum Fotó: a szerző felvétele

A kulturális kínálatot tágabban értelmezve „felnőttfilmes” tartalmakban is részesülhetünk. A Kínzómúzeum a középkori kínzókamrák rekonstruált eszközeivel és viaszfigurák által alakított „életképekkel” szembesíti a látogatót az emberi kegyetlenség, a beteges szadizmus legdurvább megnyilvánulásaival, a kínhalál módszertanával. Másféle izgalmakat tartogat a Középkori Erotikus Panoptikum, ahol szintén életnagyságú viaszfigurák elevenítik meg az eleink által műalkotásokban örökül hagyott legbizarrabb pornográf fantáziákat.

Krúdy hangulatát idézi Keszthely kertvárosa és vendéglátóipari kínálata Fotó: a szerző felvétele

A gyerekekkel persze jobban tesszük, ha inkább a természet világa felé tereljük figyelmüket. Zala megye legrégebbi, 1898-ban alapított múzeuma, a Balaton Múzeum a tó történetét, a halászat, a hajózás és fürdőélet emlékeit mutatja be. A Georgikon Majormúzeum, illetve Petőfi hitvesének, Szendrey Júliának a napokban megnyílt szülőháza, mivel a belvárostól távol esnek, inkább a kerékpáros turisták számára ajánlható programlehetőség.

A víztükörben ragyogó Sirius

Keszthely csúcskategóriás hotelkínálata májustól egy vadonatúj vízparti wellnes-szállodával gazdagodott. A zöldmezős beruházásban épült vízparti Sirius Hotel közvetlenül a parton haladó Mikus Gyula sétány előtt fekszik. E sétálókkal, bringásokkal és pecásokkal teli korzó köti össze őket a kikötő mólójával, a rózsalugassal, az óriáskerékkel, a városi stranddal és a hozzájuk kapcsolódó népszerű büfésorral.

Keszthely legújabb négycsillagos szállodájának hallja megnyitása előtt Fotó: Hotel Sirius

A négycsillagos Sirius Hotel – melynek három napig élvezhettük vendégszeretetét – minden adottsággal rendelkezik, amitől joggal viseli neve mellett a négy csillagot. A 128 szobás, „süppedőpadlós”, négyemeletes szálloda 14 ezer négyzetméteres parkjában temérdek fát és virágot ültettek el, de természetesen kell még egy-két év, mire a kertészek erőfeszítései valóban „beérnek”.

Most még érdemes kihasználni, hogy a Sirius Hotel különféle vonzó nyitási kedvezményekkel csábítja vendégeit, noha abból, hogy a szálloda vadonatúj, inkább előnyök származnak, semmint hátrányok. Az új hotel hasonló érzetet kelt ahhoz, mint mikor null kilométeres autót veszünk át a szalonban. Minden ragyog, hibátlan és jó illatú, még a lift szellőzőiből is enyhe virágillat árad. A hiánytalanul felszerelt, saját balkonnal rendelkező szobák ötven százaléka a tóra néz (Lake Side), a másik fele az autóparkolóra (Park Side) – a különbség nyilván az árakban is megmutatkozik. A családoknak vagy baráti társaságoknak összekötő ajtós Connecting szobáikat ajánlják, míg a luxuskedvelőkre kilenc lakosztály vár.

Az érkező szállóvendégeket apró figyelmességként a hallban egy pohár üdvözlő pezsgővel köszöntik.

A Keszthelyi öböl látványa a Sirius Hotel egyik erkélyéről. Fotó: Sirius Hotel

A la carte kényeztetés

A szálloda nagy erénye a parkba is kinyúló wellness-részlege a hét meleg vizes medencéjével, bennük mindenféle vízsugaras, bugyborékolós, kényeztető funkciókkal. A szaunarészlegben a fürdőruhás és textilmentes egységek egymástól elkülönítve működnek, de tükörképei egymásnak. Mindkettőben finn- és kőszauna, Himalaya sótéglás infraszauna, aromaterápiás gőzkabin, merülőmedence és jégkút található, a programot alkalmanként szaunaszeánszok színesítik. A pihenés élvezetét kimeríthetetlen mennyiségű nyugágy, illetve wellnessbár teszi teljessé, nem beszélve a masszázsszolgáltatásokról.

A hét medencéből három Fotó: Sirius Hotel



A Sirius Hotel jó okkal lehet büszke gasztronómiai szolgáltatására. Étterme a magyar és francia konyha ízeit vonultatja fel reggel és este svédasztalos, délben a la carte formában, de olyan választékban és színvonalon, amely a négycsillagos hotelekre sem feltétlenül jellemző. Csak remélni lehet, hogy ezt a gasztronómiai nívót a későbbiekben is tartani tudják. Külön elismerést érdemel az állítólag csupa környékbeliből álló személyzet, amely figyelmességben és kedvességben abszolút méltó egy topszállodához, ami azért is említésre méltó, mert mindenütt azt olvasni, hogy a szállodaipar a Covid-évek után komoly szakemberhiánytól szenved. A hotel üzemeltetője külön figyelmet fordított a kisgyermekkel, illetve kiskutyával érkező vendégeire is.

Az első néhány napon fizikai fájdalom elhagyni a szállodát, de amikor mégis úgy érezzük, hogy kicsit már sok a jóból, akkor érdemes igénybe venni az árban benne lévő sétahajós programot a muzeális Helkán, majd a szállodaportán bérelhető, akár elektromos kerékpár nyergébe pattanva érdeklődés szerint végigjárni és kiélvezni Keszthely elképesztően gazdag kulturális kínálatát.