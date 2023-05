Pompás jelmezek és arcfestések. A történetek dramatikus bemutatása és csoportos jelenetek. A mozdulatokat precízen kiemelő, az előadás egésze alatt a színpadon tartózkodó zenészek. Ezek mind egyedivé teszik a kathakalit, ami egyike India nyolc klasszikus színházi formájának.

A színészek egymásnak segítenek a kathakali védjegyévé vált smink elkészítésében. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

A kathakali külső jegyei, formanyelve

Ez a stílus könnyen dekódolható maszkokat (arcfestés) alkalmaz, amelyek segítségével első ránézésre is felismerhetők az archetipikus szereplők, megállapítható szándékuk, személyiségük. Az arcfestésen kívül különleges, papírmasészerű, arcra applikált kiegészítőkkel, státusszimbólumként funkcionáló hatalmas koronákkal és kosztümökkel dolgoznak. Ezek összességében nagyon nehezek, egy teljes öltözet akár ötven kilót is nyomhat. A zöld festés a hősiességet jelenti, míg vörös színt kapnak a gonosz szándékú szereplők: a vörös bajusszal vagy egyéb vörössel kiemelt arcok a személyiség rejtett romlottságáról tanúskodik. Minél több piros van az adott karakter arcán, annál gonoszabb. Fekete arca van az erdőlakóknak, a vadászoknak és semleges karaktereknek, ám a konspiratív és démoni alakoknak is, ám náluk mindig láthatunk vörös csíkokat is. Sárga színű a szentek és a nők arca. Utóbbiak fejdísz helyett a keralai régió hagyományainak megfelelően a fejtető bal oldalán hordott kontyot viselnek, amelyet arannyal átszőtt vörös kendő fed. Ezeken kívül olyan speciális testtechnikákkal is dolgozik a stílus (speciális kéztartások, mudrák, virtuóz mimika és szemjáték), amelyek alapján az elmesélt történetek viszonylag könnyen dekódolhatók azok számára, akik már láttak valamilyen indiai klasszikus mozgásszínházat. Hiába nincsenek díszletek, a rendkívüli kosztüm- és emberigény miatt nagyon problémás az egyes produkciók szállítása, s ilyen módon ritka, hogy egy-egy társulat Európában turnézzon.

Már csak a homlokékszer hiányzik a női karakterről. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Hazai találkozások a kathakalival

Járt már Magyarországon kathakali tánccsoport: 1976 augusztusában a Kerala Kalamandalam egy csoportja Szentendrén. Ez a csoport ugyanazon az egyetemen tanult, ahol a Mitemre érkező csoport mesterei is, akiknek a nevében szinte egytől egyig az erre utaló Kalamandalam szót olvashatjuk. Viszont e mostani volt az első hazánkban bemutatott olyan est, amelynek legfőbb különlegessége az, hogy nem csupán egy rövid performanszot, hanem egy egész éjszakán át tartó rituális előadást láthattunk. Május 26-án 21 órakor kezdődött, és a napfelkelte üdvözlésével ért véget 27-én reggel öt órakor. A kathakali sajátosságairól korábban már hírt adtunk az indiai és olasz művészek előzetes prezentációjának tudósításában.

Így készült Hanumán, a majomisten sminkje. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Az alapmű és a cselekmény

A Mahábhárata India egyik hőseposza. Az eposz kelléktárából ismerősek lehetnek az állandó jelzők vagy a környezet érzékletes leírása – mindez megtalálható ebben a műben csakúgy, mint a jól ismert homéroszi művekben. Terjedelmét és a szereplőviszonyokat tekintve azonban nagyságrendekkel nagyobb és összetettebb írásról beszélhetünk (az Íliásznál legalább háromszor hosszabb). Egyik fejezetét alkotja a Bhagavad-gítá, amit Indiában szent könyvként tisztelnek, s amelyben Krisna felfedi valódi, isteni lényét barátja, Ardzsuna előtt, hogy megossza vele a transzcendentális tudást, és elé tárja a világmindenség legfőbb törvényét, a dharmát. Krisna a többi fejezetben is megjelenik, ám a szövevényes történetek középpontjában egy család kettészakadt, ellenségeskedő tagjai állnak. Az öt pándava testvér (Pándu fiai) és unokatestvéreik, a kauravák versengéséről, a Pándu-fiak száműzetéséről, majd a két család háborújáról mesél az elbeszélő. Pándut egy átokkal sújtották, ami szerint meghal, ha feleségeihez ér. Emiatt három fiát egy-egy félisten földi megtestesülése nemzette feleségeinek. Nyilvánvaló, hogy a teljes eposz elbeszéléséhez rendkívül kevés lenne egy éjszaka. A kathakali csoport ezért három, egymáshoz csupán lazán kapcsolódó elbeszélést választott ki. Ezekben nagyjából ugyanazok a szereplők jelennek meg. Az elsőben a gyermek Krisna és Putana démonasszony, a másodikban az egyik pándava, Bhíma és felesége, Draupadi, valamint féltestvére, Hanumán, míg a harmadikban mind az öt pándava fivér, közös feleségük, a szépséges Draupadi, barátjuk, Krisna, valamint a kauravák közül Durjódhana, Dusászana és gonosz nagybátyjuk, Sakuni.

A szereplőket belépőjükkor kendővel takarják el, illetve feléjük is kifeszítenek egyet. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

A stílus rituális keretei

A dípa, azaz az olajlámpás meggyújtásával kezdődik az est, amely a klasszikus indiai táncestek és művészeti programok alkalmával mindig elengedhetetlen kellék. A lámpás a színpad közepén helyezkedik el, és végig a színen marad. Az elektromosság felfedezése előtt a lámpásnak gyakorlati jelentősége volt, ugyanis csak ezáltal váltak láthatóvá a táncosok mozdulatai. A régi időkben a színészek az előadás adott pontjain kézbe is vették a lámpást, hogy a fényt arcukra irányítva jobban láthassa mimikájukat a közönség. Ez manapság már nem szokás, és nem is szükséges.

A zenészek közjátéka rövid pihenőt adott a színészeknek. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Az egész éjszakás előadás során három történet elevenedik meg. Ezek előtt viszont a zenészek bemutatkozásának lehetünk szem- és fültanúi, akik egyenként megszólaltatják hangszereiket. Egy dobos a kétfenekű maddalamon játszik, társa a bottal ütött csendán, míg két énekes kézi cintányérokkal kíséri a táncosokat. Az énekesek olyan összhangban vannak, hogy sokszor nehéz megkülönböztetni, kit hallunk: egymásnak adogatják a bonyolult dallamokat, amely ritkán ér véget, s fonalként szövi át a mozdulatokat. A dobosok feszülten figyelik a táncosok minden rezdülését: a hátizmok alapján látják, milyen mozdulat következik, s ahhoz milyen hangulatú dobjáték illik. A zenészek a színpad bal oldali és hátulsó részein állnak.