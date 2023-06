Bérczes László: Ha egy előadást nézve nem tudom, hogy sírok vagy nevetek, az maga a zsenialitás

Az Ifjú barbárok kolozsvári művészekkel Fotó: színház.org



– Frenetikus, lenyűgöző társakat talált, egészen lenyűgöző színészi alakításokkal a kolozsvári társulat részéről. Maga a történet Kodály és Bartók életútjából indul ki, ami pontosan azt szemlélteti, hogy nyitottnak és kíváncsinak kell lenni mindenre, közben a saját magunk által hozott kultúrát kell gazdagítani – mondta.

Bérczes László arról is szólt, hogy Eugenio Barba, „egy bölcs öregember” Feltámadás-rendezését is szerette. „Személyesen Eugenio Barbát a Szkénében ismertem meg évtizedekkel ezelőtt. A mostani találkozás megdöbbentett:

varázslatos nyitott könyvet láttam.

– A 86 éves rendező úgy tud ránézni a világra, hogy abban nincsen semmi cinizmus, fásultság és szkepszis, miközben felmutatja az elmúlást. Ráadásul úgy tud elköszönni, hogy közben örül, hogy az élet folytatódik – tette hozzá.

Bérczes: Ezt az előadást elviszem magammal Fotó: Francesco Galli

Mindezt színességgel hozza létre: autentikus japán, brazil, afrikai, európai színészek, bohócok, táncosok vannak a színen, és ő ezekből nem lefarag, hanem mindezeket teljességükben felmutatja. Közben nem tudom azt a csodát megfejteni, amivel összehangolja és egy konkrét előadásba beépíti.

A világ gazdagságának felmutatása, és annak, hogy az ember ilyen is lehetne.

Miközben sajnos tudjuk, hogy nem ilyenek vagyunk, de tudunk ilyenek is lenni – magyarázta a rendező. Hozzátette, ebben a mai háborús világban figyelmeztetés, hogy lehetnénk szépek és jók is, ennyit tehet egy ember, egy kivételes alkotó.

– Két előadás tehát biztosan megmarad, és amikor az ember elgyengül vagy földre kerül, csak elő kell hozni a mélyből, hogy lehet így is csinálni.