Felfedeztük Latin-Amerikát

Az Őslénytani és Földtani Tár standjánál őslénytani kalandozásokat tehettek az érdeklődők Dél-Amerika földtörténetében: találkozhattak különféle dél-amerikai ősállatokkal, pontosabban a maradványaikkal, amelyeket kézbe is vehettek. Dél-Amerika a ragadozó dinoszauruszok (theropodák) valódi kincsesbányája, rengeteg nagy jelentőségű faj maradványai kerültek elő a területről. Patagónia kőzetei letűnt korok páratlan életformáiról meséltek az érdeklődőknek.

Ananász, maracuja, papaja, sárkánygyümölcs, földimogyoró, avokádó, paprika, paradicsom. Csak néhány Dél-Amerika mindenki által ismert ajándékai közül. A csokoládé alapanyaga, a kakaó is onnan származik. Többnyire csak a gyümölcsöt ismerjük, de ezen a napon tudományos céllal gyűjtött példányok és élő növények bemutatásával ismerhette meg a közönség közelebbről Dél-Amerika szeretett növénykincseit.

125 éve született gróf Széchenyi Zsigmond. A Múzeumok éjszakáján a Természettudományi Múzeum megnyitotta Széchenyi Zsigmond vadászati könyvgyűjteményét a látogatók előtt. A vadászat és a vadászkönyvek iránt érdeklődők láthatták a gróf bejegyzéseit, az írótársak dedikációit, könyvritkaságokat, fényképeket – bepillanthattak egy híres vadász és egy nagyszerű ember féltve őrzött szellemi örökségébe.



A Múzeumok éjszakája alatt láma- és tengerimalac-simogatót alakítottak ki a dinókertben, a kiállítási csarnokban pedig brazil táncbemutatók várták a közönséget, felváltva szamba és capoeira a BudaBloco Production előadásában. A Semsey előadóteremben kisfilmeket vetítettek Latin-Amerika élővilágáról.

Az esemény részeként 21 órától Ecuador titkai címmel tartott előadást Kiss Róbert Richard Prima Primissima díjas, Pulitzer-emlékdíjas, Pro Europa-díjas újságíró, kommunikációs szakember, világutazó.



Ezen az estén a Természettudományi Múzeumban a mágikus dél-amerikai országot, Ecuadort mutatta be. A Galápagos-szigetek, a Choco esőerdő, a Chimborazzo, a ma is működő Cotopaxi vulkán csodás világa ez.



Előadását annak bemutatásával kezdte, milyen sokat tesznek az ecuadoriak az esőerdők védelméért, a környezettudatosságért. Elképesztő közlekedési eszközt építettek: kétszáz méterrel a szakadék felett légi biciklivel juthattunk át.

A kétszemélyes légi kerékpárt a hátul ülő hajtja, ám ez egyáltalán nem könnyű. Ráadásul elég félelmetes, hiszen alattunk a mélység, de nem szabad pánikolni, tekerni kell tovább – mesélte az újságíró.

Húsz perc után jutottunk át a másik hatalmas hegyre, ahol tukánok, kígyók élnek, de egy óriási méretű hernyót és mesébe illő, gyönyörű virágokat is láttunk az esőerdőben

– tette hozzá.

Kiss Róbert szerint az sem véletlen, hogy Darwin a Galápagos-szigeteken alkotta meg híres evolúciós elméletét: a szigetek élővilága káprázatosan gazdag és egzotikus. A vulkanikus szigetcsoport 14 nagyobb és 6 kisebb szigetből áll, életében ma már fontos szerepet játszik a kontrollált turizmus.

Beszélt az ecuadori banántermesztésről is, amely ültetvényeken folyik: – Talán az volt a legmeglepőbb a világ egyik legnagyobb banánültetvényén, hogy a fürtök hatalmas zacskóban lógnak a fákról – mondta. Mint kiderült, a kártevőktől is védik így a növényt, hamarabb érik meg, s lesz annyira zöld, hogy már le lehet szedni, és a betakarítás is egyszerűbb.

Ecuador a kakaó termesztésében is világelső, egyedül a Victoria ültetvény évi ötmillió tonna kakaót termel, ez az első olyan ültetvény egyébként, amely karbonsemleges. Ecuador fontos kiviteli cikke a tonhal és a virágok is, főként a rózsa, amely 2000 méter felett érzi legjobban magát.



Az országban élénk a vulkanikus tevékenység, ottjártakor a Cotopaxi vulkán a műsorvezető szerint elég nagy aktivitást mutatott. Kiss Róbert húsz évvel ezelőtt már járt egyébként Ecuadorban, és úgy látja, az ország rengeteget fejlődött azóta. Külön kiemelte, hogy milyen sikeresen kombináljak a turizmust és a környezetvédelmet.



Előadása zárásaként elmondta: véleménye szerint az ország ideális célpont, akár esőerdőt, akár a Galápagos-szigeteket szeretné látni az ember, vagy ha kulturális élményekre vágyik, melyek ideális helyszíne az ország fővárosa, Quito.