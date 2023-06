Bár azt nem tudni, Madonna esetében pontosan milyen betegségről lehet szó, a BBC felhívja a figyelmet arra, hogy a fertőzésből végső esetben szepszis vagy vérmérgezés is kialakulhat, amely súlyos, életveszélyes állapot, és megfelelő kezelés nélkül a szövetek károsodásához, sőt akár halálhoz is vezethet.

Sorra üzennek a sztárok Madonnának

Madonnának sorra üzennek a sztárok világszerte, reménykedve a mielőbbi felépülésében. Rosie O'Donnell amerikai színésznő egy Madonnával közös régi fotót osztott meg Instagramon, sőt

azt írta, hogy Madonna „jól érzi magát".

The Weeknd, azaz Abel Tesfaye Instagram-sztorijában „imákat küldök" felirattal üzent, és egy fekete-fehér fotót is posztolt a sztárról. Rita Wilson és Michelle Visage is biztosították jókívánságaikról Madonnát, a RuPaul's Drag Race zsűritagja, Visage pedig azt mondta Osearynak, hogy "vigyázzon a királynőnkre".

Madonna Celebration Tour koncertsorozata októberben ért volna Európába, ám azokat az előadásokat is lemondták.

Borítókép: MTI/AP/Invision/Evan Agostini