Néptáncegyüttesek lépnek fel a 28. Duna Karneválon

A nemzetközi népművészeti fesztivál nyolc napján látványos programokkal mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét a néptáncegyüttesek többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

Néptáncegyüttesek a Duna Karneválon Fotó: Majnik Zsolt

A Múzeumkertben felállított nagyszínpadon látványos gálaműsorral és tértáncházzal mutatkoznak be a hazai és külföldi táncegyüttesek, emellett népzenei koncertekkel és a kézművesség világnapjához kötődően gazdag kézművesvásárral várják a népi kultúra iránt érdeklődőket június 9-én és 10-én. A programok a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével való együttműködésben valósulnak meg. Fellép a Romengo, a Magyar Állami Népi Együttes a Körtánc című tánckoncertjét mutatja be és népzenei koncertet ad Pál István Szalonna és bandája. Gyerekeknek énekel Bognár Szilvia és zenekara, és megrendezik az V. FolKid Gyermek Népművészeti Fesztivál gáláját. Itt mutatkoznak be hungarikumaink és a nemzeti értéktár több eleme: a kalocsai, matyó, sárközi, nagyecsedi népzenei és néptánchagyományok, a csárdás és a verbunk, de lesz cimbalom-, duda- és tárogatóbemutató, valamint élő kiállítás is.

Június 11-én igazi látványossággal, karneváli felvonulással köszöntik a fellépők a fesztivált Budapest belvárosában. Külföldi és hazai népzenekarok, táncegyüttesek, gyermek- és ifjúsági tánccsoportok, hagyományőrző tánc- és zenei csoportok színes kavalkádja teremt majd utánozhatatlan karneváli hangulatot Budapest szívében. A felvonulást a fellépő együttesek gálaműsora követi, az est zárásaként a Duna Művészegyüttes Fergeteges című előadását láthatja a közönség a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

Június 12-én a Kobuci-kertben nemzetközi táncházzal várják az érdeklődőket, 14-én pedig Budapest-szerte villámcsődülettel kápráztatják majd el az utca népét. Az Erzsébetligeti Színházban a fesztivál nyitónapján mutatják be a Foltin Jolán emlékére készült Szállj elő, zöld ág! című produkciót, és itt rendezik meg június 15-én a XII. Lánchíd Nemzetközi Néptáncversenyt, a külföldi táncegyüttesek versenyét.

Június 16-án, a fesztivál zárónapján a Duna Karnevál gálaműsora teszi fel a koronát a gazdag programsorozatra. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad mesés környezetében bemutatott gálaműsorán a külföldi és hazai táncegyüttesek közel háromszáz művészének egyedülálló, közös produkcióját láthatja majd a közönség. Az est első részében, a Világkarneválon a meghívott külföldi együttesek műsorában gyönyörködhetnek a látogatók, a második részben a Himnusz megszületésének kétszázadik évfordulója előtt tisztelegnek az alkotók és az előadók a Tánchimnusz, a haza fényre derül című előadással. A tánckoncert hol szólisztikus, hol mintegy száz táncos elsöprő erejű előadásában idézi meg a Szent István-i Magyarország szellemiségét, összekötő híd szerepét kelet és nyugat között, a magyarság felemelkedését és dicsőséges létét a Kárpát-medencében. A műsorban a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művészegyüttes mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem végzős táncművészei vesznek részt. A darab koreográfusa és rendezője Mihályi Gábor, Kossuth- és Harangozó Gyula-díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője. A fesztivál rendezője a Duna Művészeti Társaság, igazgatója Mucsi János.

Borítókép: grúz táncosok (Fotó: Végh Tamás)