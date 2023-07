A pénz szaga

Waters valószínűleg már nem szorul rá, hogy megkérdőjelezhető minőségű feldolgozásokkal turnézzon a maga közel nyolcvan évével. Véleménye, mondandója van, és azt nem fél használni. Aktívan politizál, szerepvállalása megosztó. (A közelmúltban az orosz–ukrán háború kapcsán emelte fel a hangját, amikor felszólalt az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt az oroszok védelmében.)

Roger Waters angol zenész, az egykori Pink Floyd együttes alapító tagja az Us Them című turnéja során a mexikói Guadalajarában adott koncertjén 2018. december 4-én Forrás: MTI/EPA/EFE/Francisco Guasco

Amikor Roger Waters koncerte megy valaki, számolnia kell mindezzel. Áprilisi, budapesti előadásának elején is egyértelművé tette, hogy ez nem egy vasárnap délutáni kakaózás melletti kamarahappening lesz:

Ha te is egy vagy azok közül, akik szeretik a Pink Floydot, de utálják Roger politikáját, akkor húzás kifelé a bárba!

Ha valaki korábban csak a Pink Floyd gyűjtőfogalomba sorolta őt, az igazán 1990-ben tanulhatta meg a nevét a The Wall berlini előadásán, amely a rock történetének egyik legnagyobb koncertje volt, több mint kétszázezer nézővel.

Aki szereti a Wallt, az lehet, hogy fanyalog Waters egyes megnyilvánulásain, de nem nagyon kérdőjelezi meg azt, hogy ha van üzenete, akkor azt úgy foglalja zenébe, hogy még annak is libabőrös lesz a háta, aki alkalmasint nem érti a szöveget.

A The Dark Side of the Moon egyik legnagyobb slágere, a Money nem az a szám volt, amire fénykorában önfeledten lehetett táncolni házibulikon. Eredetileg is kőkemény vélemény volt, üzenet a fiataloknak. A pénz csábítása, a világ mozgatásában betöltött szerepe ma sem lett kevesebb, sőt.

A készülő remake lemezből most ennek az új változatát mutatta be a szerző ízelítőül.

Nagyot üt! Waters szinte suttogva énekli-mondja a dalt, visszafogottan, diszkréten szólalnak meg a szimfonikusok keleties motívumokkal. Hátborzongató! Filmszerű, benne van minden fájdalom, félelem, halál – amit a pénz okoz.

Nem, ez nem egy leporolt sláger. Ez egy olyan üzenet, ami a mostani embereknek, a máról szól: Ébresztő!

Ha a többi szám is ilyen lesz az új lemezen, garantált az újabb világsiker. Pártállástól függetlenül.