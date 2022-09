A Pink Floyd legsikeresebb évtizede

Syd Barrett alapító tag 1965 végén új nevet adott a zenekarának: a két blueszenész, Pink Anderson és Floyd Council tiszteletére a Pink Floyd ­Sound nevet választotta, amelyet a menedzserük egy év múlva Pink Floydra rövidített.

1967 őszére az angol zenekar már akkora ismertségre tett szert, hogy észak-amerikai turnét is sikerült megszervezni. Az év végére az együttes tagjai belátták, hogy Syd Barrett LSD-függősége miatt új gitárosra és szólóénekesre van szükségük. Barrett helyét David Gilmour foglalta el.

A zenekar életében a hetvenes évek voltak a legsikeresebbek. A most megjelent kötetben Georg Purvis amerikai zenei szakíró az Atom Heart Mother (1970) és a The Wall (1979) című lemezek közötti időszakot évekre lebontva mutatja be, és kíséri végig az együttes koncertjeit, albumait, szólómunkáit, lemezeiknek az Egyesült Királyságban, illetve az Egyesült Államokban elért eredményeit, valamint a tagok sikereit és kudarcait a színpadon és a magánéletben. Purvis a magyar olvasók számára eddig alig ismert történeteket is közzétesz.