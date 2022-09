Rezeda Kázmér tapasztalatai a vérszintek rendbehozataláról

– Az a baj, hogy fúj a szél… – mondta Etele, a vadászmester, és Rezeda Kázmér úgy érezte, mindjárt megüti a guta, s ennek megfelelően nézhetett a szegény vadászmesterre, mert az illedelmesen hátralépett egyet, és így szólt: – Kössek egy kis elemózsiát batyucskába, és menjek anyám keservébe?

Diadalmas mosoly ömlött szét Rezeda Kázmér arcán erre a megfogalmazványra, ugyanis ím, élőben nyert bizonyítást fantasztikus elmélete, amely az elemózsiára vonatkozott. Etele pedig az enyhületet vélte felfedezni abban a mosolyban, és nekibátorodva folytatta: – Ja. Nagy a szél. Nagyobb a kelleténél. Ha a szél vadászik, a vadász otthon tanyázik…

Ezt követően egy darab ideig nem beszéltek egymással ők ketten. Viszont mentek némán vagy tíz kilométert, hogy „majd átvált a bika, tavaly is itt váltottak át”, és Rezeda Kázmér úgy érezte, meg fog bolondulni hamarosan.

Talán nem kell mondanom, hogy a bika nem váltott át. Csak egy szajkó röhögött fel csúfondárosan, és lássuk be, erre meg is volt minden oka. És akkor Rezeda Kázmér eljutott oda, ahová minden vadász el szokott ilyenkor, vagyis hogy, „aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli”. Szóval beérte volna már egy nyamvadt bakkal is, úgyis benn maradt neki tavalyról kettő. És akkor, mintha a Jóisten meghallotta volna a kapitulációt, megjelent a nyiladékban egy szép bak, és pompásan keresztbe is fordult. Rezeda Kázmér pedig emelte a fegyvert, a szálkeresztbe helyezte a lapockát, elhúzta az elsütőbillentyűt – közismertebb nevén ravasz –, a puska pedig elcsattant üresben – csütörtök… A bak még visszanézett, hogy „nincs nekem időm erre, gyerekek”, aztán elugrott a sűrűbe.

– Menjünk be… – mondta vagy inkább hörögte Rezeda Kázmér, és akkor bementek.

Alig értek be, amikor a házigazda, Kázmér kedves barátja, Fess Laci is berúgta az ajtót, és fogai közt szűrte a szót: minden bika hazaáruló! Nagy szellemek ha találkoznak…

A vacsoraasztal körül ültek némán, amikor Erzsike belépett egy nagy tállal.

– Úgy veszem észre, a fiatalurak vérfácánlevesszintje alaposan leesett, gondoltam, ezt orvosoljuk.

Rezeda Kázmér pedig megenyhült, mert olyan, de olyan fácánleves került a tányérjába, mellehúsával, zöldségével, házi tésztájával, hogy sírni kellett kicsit evés közben, ráadásul még fiatalúrnak is volt titulálva, no hiszen…

A bika meg majd kijön holnap.

