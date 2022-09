Amire Rezeda Kázmér a halálos ágyán is visszagondol majd

– Hát tartsunk már mértéket… – dohogott magában Rezeda Kázmér, mert felháborította a puszta feltételezés is.

Így aztán Rezeda Kázmér – talán már ezt is említettem – nagy konyhát vitt. Ez egyebek mellett abból állt, hogy mindennap vásárolt valamit. Lassan olyan lett Rezeda Kázmér, mint a nagymamája, aki mindig „bespájzolt”, mert „cukornak, lisztnek, olajnak meg hagymának muszáj lennie idehaza, akkor nagy baj már nem történhet”. Nagymama felsorolásából Rezeda Kázmérnak mindig Rejtő jutott eszébe, amikor egy újonc az idegenlégióban megkérdezi, hogy „milyen itt az ellátás?”, és azt a választ kapja, hogy „jó, bár meneteléskor kissé egyszerű, a sivatagban mindenki kap egy marék lisztet és egy hagymát, aztán megeszi, ahogy tudja”.

Mostanában pedig az is eszébe szokott jutni, hogy nagymama mögött mégiscsak ott volt egy világháború. Aztán erről meg az jutott eszébe, hogy

a világ mai állapotát elnézve még a mi hátunk mögött is állhat egy világháború, bár mégsem, mert a „hátunk mögött” túlélést feltételez, ami egy újabb háború esetén kizárt.

Erről meg az is eszébe jutott – hogy jobb kedve legyen –, miszerint az ő napi bevásárlásai és felhalmozásai fényesen bizonyítják a társadalmi felemelkedés meglétét. Ugyanis Rezeda Kázmér többnyire a fehérborok miatt aggódott, a fusillikészletek izgatták, valamint a füstölt sonkák, a jó sajtok, a pestók, a finom magok, az olívák, a vadak meg a szárított paradicsomok és gyümölcsök.

Mindebből következően Rezeda Kázmér gyakran járt úgy, mint a Walter Matthau–Jack Lemmon-páros legzseniálisabb filmjében, a Furcsa párban Oscar (Walter Matthau), amikor Felix (Jack Lemmon) megkérdezi tőle, hogy: „Oscar, van valami zöld a hűtőben, mi az? – Az vagy nagyon friss sajt, vagy nagyon régi hús…”

Igen. Olykor Rezeda Kázmér is kidobott ­valami nagyon zöldet a fridzsiből. És ez a nagymamájával szintúgy nem fordulhatott volna elő.

Mindenesetre Rezeda Kázmér azon a napon is elindult a boltba, hogy elintézze legsürgősebb bevásárolnivalóit. Ezen a ponton jegyezzük meg, hogy amikor Rezeda Kázmér azt hallotta, „legsürgősebb bevásárolnivalók”, szintén Rejtő jutott eszébe – hiába no, tanult embernek, művelt embernek nincsen párja.

Történt ugyanis, hogy A tizennégy karátos autóban Gorcsev Iván is elszalad elintézni legsürgősebb bevásárolnivalóit, imigyen:

„Azután felkereste a Lafayette áruházat, hogy legsürgősebb bevásárlásait elintézze. Elsősorban sok mikiegeret vett, néhány teniszlabdát, több tucat töltőtollat és négy tábla csokoládét.”

Ezen felbuzdulva Rezeda Kázmér is vett csokoládékat, valamint hagymákat – nincs menekvés a családi hagyományoktól –, paradicsomokat, cukkiniket (mindenképpen meg akart tanulni cukkinifasírtot készíteni), kenyereket, kifliket, és vett egy olyan régiféle, kicsike, kerekded konzervet, amilyen a májkrémkonzerv volt régen (Rezeda Kázmér imádta a régi májkrémkonzervet és a parizert, ezt mindig is szégyellte, de amióta feltűnt a színen egy bizonyos parizeus, azóta senkinek nem merte bevallani), de erre az volt írva, hogy Turistakrém, és Rezeda Kázmér nem akart úgy meghalni, hogy életében legalább egyszer nem ízleli meg a turistából készült krémet, bár jó keresztény emberként mélységesen elítélte a kannibalizmust.