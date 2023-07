Minőségi összművészet a Káli-medence szívében

Persze mindezt csak elöljáróban, érdekességként érdemes elmondani, hiszen a Kőfeszt, a nyugalom fesztiválja idén augusztus másodika és hatodika között több mint kétszáz rendkívül igényes és tartalmas programmal várja a Káli-medencében és a környékbeli településeken az érdeklődőket.

Csúri Ákos a Kőfeszt megálmodója és főszervezője arra hívta föl a figyelmet, hogy az immár hagyományosnak tekinthető Balaton-felvidéki rendezvény továbbra is pályázati támogatásokból működik ezért a szervezők nem kényszerülnek arra, hogy a minőségi programkínálatot lerontva igénytelen piaci bóvlival biztosítsák a kiadásaik megtérülését. A hagyományos helyszínek – Kővágóörs, Kékkút, Köveskál, Szentbékkálla, Sallföld, Pálköve, Révfülöp és Balatonhenye – mellé tavaly Ábrahámhegy, idén Badacsony csatlakozott, de további terjeszkedésben nem gondolkodnak a szervezők, mert úgy vélik, hogy több települést bevonva már a művészek is és a közönség is elveszítené a kapcsolatoknak azt a bensőséges jellegét, ami most meghatározza a fesztivált.

Gyermekelőadás a Kőfeszten Fotó: Kulcsar Istvan

Azt szeretnénk, hogy a közönség és a művészek találjanak kapcsolatot egymással, figyeljenek egymásra, a muzsikusok, táncosok, előadók ne siessenek a következő helyszínre, hanem fellépésük után kötetlen formában is tudjanak maradni, beszélgeti, borozgatni az érdeklődőkkel.

A várható programok közül – a Kiskunfélegyházáról ide érkezett bajuszfesztiválon túl – érdemes megemlíteni a Fereczi György és az 1ső pesti rackák-Pál István Szalonna és bandája-Modern Art Orchestra trió PETŐFI 200, a Szent Efrém férfikar, illetőleg Tóth Gabi SzívbeEmelő kővágóörsi, a Liszt Ferenc Kamarazenekar kékkúti koncertjét.

A Pusztai róka nomád hagyományőrző egyesület köveskáli lovas harci bemutatóját vagy azt a kerekasztal-beszélgetést, amelyet a trianoni tragédiáról és a talpraállásról tartanak a Múlt-kor történelmi magazin meghívott előadói. Mindezek mellett természetesen lesz néptánc és népzene, táncház és kézműves-foglalkozás, vásári komédia és irodalmi előadás, mesemondó est gyerekeknek és szigorúan felnőtteknek, interaktív gyerekműsor és bábszínház, komondor bemutató és gólyalábas felvonulás.

A Kőfesztnek az a küldetése, hogy a színvonalas élmények mellett szellemileg is gyarapodjon, aki ide eljön. Valamennyi programunk alkalmas erre, de talán jó, ha elmondom: a Pusztai róka nomád hagyományőrző egyesület tagjai a lovas harci bemutató közben olyan történelmi, kultúrtörténeti előadást tartanak, hogy a figyelmes érdeklődők akár szakdolgozatot is írhatnak utána

– fogalmazott a főszervező.

Az ötödik alkalommal megrendezett fesztivál idén Cseh Tamás nyolcvanadik születésnapjáról is megemlékezik, ahogy az öt évvel ezelőtti első rendezvény a nagyszerű előadó halálának tizedik évfordulójához is kapcsolódott.

A közönség és az előadó élénk eszmecseréje a tavalyi Kőfeszten (Fotó: Kőfeszt/Kulcsár István)

Aki esetleg amiatt aggódna, hogy a rendkívül tömény kulturális kínálat mellett vajon jut-e idő strandolni, azokat is megnyugtatta Csúri Ákos.

Tudjuk, hogy augusztus eleje a nyári szabadságolások legfontosabb időszaka. Ezért úgy osztjuk be az időt, hogy az érdeklődőknek a strandolásra is legyen lehetősége. Ugyanakkor mindenkit arra buzdítunk, hogy a pálkövei strandra menjen, ahol lesz színpadi műsor és lesz árnyékos gyermekfoglalkozás. Tavaly a közönség a vízből nézte a rendezvényt, pancsolva tapsoltak az előadóknak.

Talán erre idén is lesz lehetőség.

Borítókép: Tavaly is sokakat vonzott a Kőfeszt (Fotó: Kőfeszt/Kulcsár István)