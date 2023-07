A július 20-i koncerten különleges hangszerelésben szólaltak meg a dalok, hiszen a fúvósokkal kiegészült Sturcz Szmollbend mellett színpadra állt Dolhai Attila saját zenekara is, az est fényét pedig táncos-vokalisták – Szabó Dóra, Szente-Laboda Zsanett és Czuczor Dávid – emelték. A koncert a művész gazdag életútja mentén épült fel: a dalokon keresztül a közönség megismerhette, hogy miként lett egy zenélni vágyó vidéki fiúból az ország egyik legnépszerűbb zenés színésze, és miközben sikert sikerre halmozott a karrierjében, lázadó rockerből büszke családapává vált.

Az időutazást archív videóbejátszások, interjúrészletek és fotók segítették, a dalok közti átkötőkből pedig nem hiányozhattak a múlt humoros emlékei, az útkeresés pillanatai sem.

Dolhai Attila koncertje a műfaji sokszínűséget hirdette (Fotó: Art&Lens)

Már az előadás elején felcsendültek az első címszerep, a Mozart! ismerős dallamai, amelyet egy operettblokk követett, a műfaji sokszínűséget hirdetve. Nem kellett sokat várni a népszerű musicalekre sem, melyeknek egy-egy dalához vendégművészek is csatlakoztak. Vágó Zsuzsival, akivel megannyi emlékezetes előadásban játszottak együtt, ezúttal a Miss Saigon legismertebb slágerét, a Szóló szaxofont adták elő. A művésznő ezt követően még kétszer visszatért a színpadra: a Rudolf Ez most más című dala mellett szólóban is hallhatták őt a nézők a Mozart! Forog a táncában.

Az estből nem maradhattak ki azok a darabok sem, amelyekkel pályája során Dolhai Attila többször is találkozott: ilyen volt például az első felvonás záróakkordjaként megszólaló Jézus Krisztus szupersztár, a Jekyll és Hyde, vagy éppen az Elisabeth, amelyben az elmúlt húsz évben Rudolfként és Halálként is láthatta őt a közönség.

Ekkor – és az este folyamán még több alkalommal – Janza Kata is színpadra lépett, akinek neve összeforrt Elisabeth szerepével, és aki oly sokszor volt Dolhai Attila partnere egy-egy színházi produkcióban.

A múlt mellett a művész a jövőbe is tekintett. Ősbemutatóként kerül színre 2023 novemberében a Somossy Károly életéből készülő operett, Az Orfeum mágusa, melynek egyik betétdalát a Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönsége is megismerhette.