Fiatal békéscsabai apuka komponálta az atlétikai vb zenéit

A békéscsabai művésszel a Békés Vármegyei Hírportál készített podcast interjút, melyben a zenész elmondta, hogy több verziót is készített a sporteseményhez: egy tradicionális, magyar népzenére épülő, de világzenei stílusban felvett produkciót, amely a különböző nemzetiségek számára is könnyen befogadható. Emellett egy elegánsabb feldolgozást is rögzített zongorával és szaxofonnal, melybe a nemrég született kisfia, Kolos szívverését is beépítette.

A budapesti atlétikai világbajnokság záróünnepsége a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 27-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Cseh István az interjúban kitért rá, hogy hatalmas megtiszteltetést jelentett neki ez a munka, hiszen hazánk eddigi legnagyobb sporteseményéhez kellett zeneműveket szereznie. Nagy segítséget jelentett számára, hogy Török Tilla Junior Prima díjas népzenésszel közösen kapták a felkérést a munkára, melyhez a minden népzenei hangszeren játszó művész a testvéreivel alkotott Török Trióval nyújtott inspirációt.

A békéscsabai gitáros-komponista nemrég áthangszerelte az Ismerős Arcok együttes slágerét, a Nélküledet, illetve a Székely himnuszt is. Utóbbi azért volt számára különleges jelentőségű, mert eddig nem volt szimfonikus változata a dalnak, amelyet ünnepségeken elő lehetett volna adni.

Ugyancsak Cseh István szerezte Az Árpádok felemelkedése című dokumentumfilm zenéit, melyet a Duna Televízióban mutattak be a közelmúltban. Művei közül a legnagyobb teret eddig a budapesti atlétikai világbajnokságra komponált zenéi kapták, hiszen azokat az egész világ megismerhette.