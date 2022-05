Új hangszerelésű Székely himnusz készült a százéves évfordulóra

Először 1922. május 22-én játszották nyilvánosan a Székely himnuszt, ma már minden magyar ember szívét megdobogtatja, ha hallja, bárhol is éljen a világban. A százéves évfordulóra új hangszerelésű himnusz-feldolgozás készült a gyergyószentmiklósi születésű zeneszerző, Cseh István alkotásában, a Nemzeti Filharmonikusok és a Nemzeti Énekkar előadásában, Kocsár Balázs vezényletével. Takó Sándor, aki Bárány Krisztiánnal együtt készítette az évfordulós kisfilmet, lapunknak elmondta, hogy a filmben egyrészt a Művészetek Palotájában készült hangfelvételek képei láthatók, másrészt az Erdély – Ég és föld között című produkció felemelő filmkockáiból egy székelyföldi válogatás, amit Derzsy András és Jorgopulos Jannis fényképeztek.

– Mikor évekkel ezelőtt a Csíksomlyói búcsún forgattunk, és láttam, ahogy a Székely himnusz alatt több mint százezer magyar és székely zászló lengedezik a szélben, magával ragadott a pillanat, és elhatároztam, hogy a kerek évfordulót meg szeretnénk egy filmmel ünnepelni. Nem véletlen, hogy a Csíksomlyói búcsú a filmben is központi szerepet kap – emelte ki Takó Sándor, aki fontosnak tartotta azt is, hogy a székelyderzsi Szent László legenda-freskók is láthatók az új hangszerelésű himnusz-feldolgozás alatt. Takó arról is szólt, hogy az Erdély – Ég és föld között című filmprodukció, amelyet a Duna Televízió mutatott be 2021 Pünkösdjén négy részben, hároméves alkotómunka és harminc forgatási nap után jött létre, minden várakozásukat felülmúlva közel hétszázezer nézőt ültetett a televíziók képernyői elé.

– Nemcsak a Székely himnusz százéves évfordulójára készített filmben láthatók emlékezetes, minden magyar ember szívét megdobogtató képek ebből a sorozatból, hanem ősszel egy mozifilmmel is jelentkezünk, amelyet szeretnénk bemutatni az egész Kárpát-medencében – fejtegette Takó Sándor. A himnuszfilm kapcsán kiemelt köszönetet mondott Halász Jánosnak, aki a film elkészítésének főtámogatója volt.