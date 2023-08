Megnézheti Petőfit Erdélyben

Kedden, a kolozsvári magyar napok keretein belül mutatták be a Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én! című ismeretterjesztő filmet, amely Petőfi Sándor erdélyi útjait mutatja be. A premier előtti vetítést a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán tartották meg. A mozi elkészítését az MTVA rendelte meg a Petőfi-emlékév kapcsán.

Az új Petőfi-film: Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én! (Forrás: Video Pontes/Vakarcs Lóránd)

A vetítésen Szenkovics Dezső dékán és a Mile Balázs, a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának vezető konzulja méltatta a mozit. Kiemelte, hogy Petőfi Sándorról hiánypótló ismeretterjesztő film készült, amely új oldalairól kívánja bemutatni a költő életét és munkásságát.

Kevéssé ismert, hogy a tragikus sorsú költőfejedelem eltöltött egy évet Erdélyben, ezeknek az utazásoknak a részleteit mutatja be a Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én!

A sokoldalú Petőfi



A film rendezője és forgatókönyvírója Maksay Ágnes, illetve a szakmai konzulens, T. Szabó Levente olyan mozit szeretett volna készíteni, amely hitelesen mutatja be Petőfi életrajzának Erdélyhez kötődő epizódjait, így az eredeti helyszíneket bejárva ismerhetjük meg a költő életét. A tényszerű információk mellett egy-egy helyi anekdotát is bemutattak az alkotók. Így megismerhetjük az 1846-os erdélyi utazását, valamint az 1849-es év, szabadságharccal teli eseményét is.

Maksay Ágnes a Maszol.ro-nak adott interjúban szólt arról, hogy Petőfi Sándor alakját többféleképpen kívánták bemutatni. Benne van a történelmet és a közvéleményt alakító harcos politikus, a népi ihletettségű „populáris románc médiasztár”, valamint az érdeklődő utazó alakja is, aki mindent megfigyel és feljegyez Erdélyben.

A Video Pontes Stúdió produkciója, a Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én! televíziós bemutatója ősszel várható.



Borítókép: Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én! bemutatója a kolozsvári magyar napokon (Fotó: Video Pontes/Vakarcs Lóránd)