Mesterek a Vár fokán – Gazdag programkínálattal készül a Mesterségek ünnepére a Hagyományok Háza

A Hagyományok Háza stábja a budai Várban a Mesterségek ünnepén a Honvédszobor előtti árnyékos, ligetes területen rendezkedik be, ami az elmúlt évi tapasztalatok alapján bevált, s igencsak közönségcsalogató helyszín – idézi a Hagyományok Háza közleménye Zsille Dóra kulturális szervezőt. Mint mondta, nem titkolt céljuk, hogy a Hagyományok Háza programjaiból nyújtsanak egy kis ízelítőt, hiszen az intézmény légvonalban is csupán néhány száz méterre fekszik a várbeli ünneptől. Idén – nem először –, a kézművesek állnak a középpontban. Egy újdonsággal is szolgálnak: Mesterutak? Út a mesterekhez? címmel a Hagyományok Házában dolgozó kézműves mesterekkel rendeznek beszélgetést naponta három alkalommal a színpadon. E bemutatkozásokon a mesterek az életpályájukat tárják a hallgatóság elé; miért is választották egykor az adott szakmát, hogyan tekintenek vissza munkásságukra, s tudásukat miként tudják másokkal is megosztani modern világunkban.

A gyerekek kézműves-foglalkozásokon is részt vehetnek (Fotó: Dusa Gábor)

A gyermekprogramokra neves előadókat kértek fel szerepelni, így Navratil Andrea, Szalóki Ágnes és Balogh Melinda is színpadra lép. Délután a kézműves-foglalkozásokon kívül bábszínház, mesemondás, aprók tánca produkció szórakoztatja a legkisebbeket. Idén a Fabatka játszóház mellett a Merende Műhely is várja a családokat a Mennyit bír a búzaszem? – nevű cselekvő-mesélő foglalkoztatóval. Ezen a gyerekek is tüsténkedhetnek a konyhában.

Ez a program jól illeszkedik a Mesterségek ünnepe idei mottójához: 2023-ban a Petőfi év kapcsán a Befordultam a konyhába című vers ihletése alapján a konyha és eszközei lesznek a fókuszban.

Az esti programok már fiataloknak és felnőtteknek egyaránt szólnak, akik a Zeneakadémia hallgatóiból összeállt együttesek zenei produkcióinak tapsolhatnak; valamint hangszerbemutatón és énektanításon vehetnek részt.