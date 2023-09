Bemutatkozik a legújabb divattervező generáció

A MOME Divat- és Textiltervezés MA szakvezetője, a Kele Clothing alapítója, Kele Ildikó és a Tomcsanyi márka tervezője, a szintén az egyetemen oktató Tomcsányi Dóra szakmai vezetésében megvalósuló MOME Fashion Show-t évről évre óriási érdeklődés övezi: célja, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsen az egyetem divat- és textiltervező hallgatói számára, a szélesebb közönség elé tárva, hogy milyen témák foglalkoztatják a jövő tervezőgenerációját.

Szarvas Valentin, a MOME végzős hallgatójának diplomamunkája. Forrás: MOME Brand Iroda





A nagyszabású divatshow kifutóján tizenegy alap- és négy mesterképzős hallgató kollekcióját mutatják be, a kísérő kiállításon pedig öt alap- és tizenegy mesterképzős hallgató munkái mellett két ékszertervezés MA-szakos hallgató anyagai is szerepelnek majd. A MOME alumni közösségéből idén Sármán Nóra divattervező munkái is láthatók lesznek.

Tomcsányi Dóra elmondta, hogy az alapszakos hallgatók diplomamunka-koncepciója az identitáskeresés köré épül. „BA tanulmányaik zárófeladataként kortárs magyar képzőművészek munkáiból merítettek ihletet, megfogalmazva azokat a csomópontokat, ahol a művészi érzékenységük, a világlátásuk és a szakmai elképzeléseik a leginkább találkoznak a választott alkotással” – összegzett arról, mire számíthatunk a tervezők munkáiban.

Kele Ildikó szerint a hallgatókat leginkább a fenntarthatóság, a tradicionális technikákkal való újszerű kísérletezés, az inkluzivitás, valamint az önismeret érdekli.

Hozzátette, hogy a MOME képzése a legmegfelelőbb terep az ötletek kibontakoztatására és a saját tervezői nyelv kialakítására, hiszen „az alkotást, a kutatást, a kézművességet és a technológiát ötvözve ösztönzi a felelősségteljes tervezői gondolkodásmódot. Hiszünk abban, hogy a különböző területek közötti együttműködések, a kölcsönös tudásátadás innovatív megoldásokat és pozitív változásokat eredményeznek.”

S hogy miről ismerhető fel az a divattervező, aki a MOME-n végez?

Legyen szó nemzetközi világmárkákról, esetleg frissen induló pályakezdőkről, a MOME-n végzett tervezők munkája felismerhető a mély, érzékeny és újszerű gondolkodásmódjukról

– vallja Tomcsányi Dóra.

Csorba Kinga, a MOME végzős hallgatójának diplomamunkája. Forrás: MOME Brand Iroda

A MOME Divat- és textiltervezés szak és elődje több mint egy évszázada képez kiváló szakembereket: közülük sokan már az egyetemi éveik alatt nemzetközi díjakat nyernek, és a későbbiekben is keresett tervezőként folytatják pályájukat. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen többek között olyan neves divatszakemberek, textil- és divattervezők szereztek diplomát, mint Ferenczy Noémi, Léber Barbara, Tóth Bori, Németh Anikó Manier, Konsánszky Dóra, Vágó Réka, Anda Emília, Tóth András, Godena-Juhász Attila és Füzes Eszter, Dévényi Dalma, Kiss Tibor, és a sor még hosszan folytatható. Az egyetem hallgatói a diploma után olyan világmárkánál helyezkednek el, mint a Louis Vuitton, a Gucci, a Chloé, a Balenciaga, a Vetements, az Acne Studios, a Proenza Schooler, a Marc Cain, az Adidas, a Nike, a Burton vagy a North Face, de olyan hazai divatmárkáknál is sikeresen dolgoznak, mint a Nanushka, az Aeron, a Nubu, a Tomcsányi vagy a The Four.

A MOME Fashion Show-t 2023. október 5–6-án rendezik a MOME Campuson (1121 Budapest, Zugligeti út 9.).