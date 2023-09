Csak jövő márciusban láthatjuk a Dűne 2.-t

Az Euronews cikke szerint

a késés a hollywoodi álomgyár leállásával, pontosabban a forgatókönyvírók és a színészek céhe jelenleg is zajló sztrájkjával magyarázható.

A hollywoodi színészek szakszervezetének tagjai a Paramount stúdió előtt sztrájkolnak a forgatókönyvírókkal 2023. július 14-én Los Angelesben. (Fotó: DAVID MCNEW/GETTY IMAGES/AFP)

Ebben az időszakban a résztvevők semmiféle munkát nem végeznek, így a filmek promotálásától is távol maradnak – márpedig egy-egy produkció sikere nem kis részben attól függ, hogy az abban közreműködők a népszerűsítő kampány során hány embert képesek meggyőzni arról, hogy menjenek el a moziba és váltsanak rá jegyet.

A Warner Bros. ezért több nagyszabású produkciója bemutatójának dátumát is megváltoztatta.

Korábban úgy volt, hogy Denis Villeneuve Dűnéjének második része idén novemberben kerül mozikba. A stúdió azonban a közelmúltban bejelentette: 2024. március 15-re halasztja a premiert. Továbbá a Godzilla x Kong: The New Empire nem 2024 márciusában, hanem egy hónappal később, áprilisban debütál a vásznakon. Ez utóbbi a film az úgynevezett MonsterVerse, Szörnyuniverzum franchise ötödik darabja, melynek első négy része – Godzilla; Kong: Koponya-sziget; Godzilla: A szörnyek királya; Godzilla Kong ellen – 715 millió dolláros becsült gyártási költséggel összesen 1,94 milliárd dollárnyi bevételt termelt világszerte, tehát a stúdió egyik jól jövedelmező projektjéről van szó.

Timothée Chalamet és Zendaya a Dűne 2. egyik jelenetében. A film 2024. márciusában kerül mozikba (Forrás: InterCom.)

De a forgatókönyvírók és a színészek munkabeszüntetése miatt például a Mission: Impossible – Leszámolás: Második rész, vagy a Gladiátor 2. premierje is későbbre tolódott.

A Sony is hasonlóan reagált a sztrájkra: a halasztás mellett döntött.

2024 nyarára tette át például a Pókember egyik legfőbb ellenfelének eredettörténetét bemutató Kraven, a vadász amerikai premierjét.

A Pókember – A Pókverzumon át című animációs film folytatása bemutatójának dátuma egyelőre nem ismert. (Forrás: InterCom)

A képregényrajongók jól tudják, Kraven Pókember egyik legfőbb ellenfele. A legemlékezetesebb összecsapásukat elmesélő Kraven utolsó vadászata című történet eredetileg 1996–1997 folyamán látott napvilágot magyarul, több képregényfüzetben, de az epizódok 2016-ban és 2019-ben – két különböző kiadónál, két különböző fordításban – egy kötetbe gyűjtve is megjelentek.

És ha már sokak kedvenc hálószövő szuperhőse került szóba: a Pókember – Irány a Pókverzum, valamint a Pókember – A Pókverzumon át című animációs filmekkel megkezdett sorozat harmadik részét (Spider-Man: Beyond the Spider-Verse) a Sony törölte a bemutatóinak dátumait tartalmazó naptárából, és új időpontot egyelőre nem jelentett be. A korábban közzétett 2024. márciusi időpont semmisnek tekinthető.

Most már csak az a kérdés, hogy a többi nagyszabású, 2023-ra bejelentett film – például a Napóleon (a magyarországi bemutató jelenlegi dátuma 2023. november 23.) vagy Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (a magyarországi bemutató jelenlegi dátuma 2023. november 16.) – esetében milyen döntést hoznak majd a hollywoodi illetékesek: