Idén is gyerekek döntöttek a díjakról a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztiválon, ahol hazai és nemzetközi rövidfilmek, TikTok-videók és LEGO-animációk, valamint zenei videóklipek is versenyeztek. Angyalosy Eszter és Szőke Dániel filmje, az Utolsó esély nyerte a legjobb ifjúsági rövidfilm díját, míg animációs kategóriában megosztottan a Lengemesék és a Kuflik nyert. A 19 év alatti alkotók Legjobb Diákfilm versenyét Németh Bálint Bence The Old House című filmje nyerte, míg a Videóverseny fődíjasa Kovács Nelli Nádja alkotása lett.

A Cinemira legjobb magyar rövidfilm díjának nyertesei, Szőke Dániel és Angyalosy Eszter Lakos Nóra fesztiváligazgatóval (Fotó: Kocsis Judit)





Továbbra is lenyűgöznek a fiatal alkotók munkái, és örömmel látom, hogy a felnőtt filmesek is egyre nyitottabbak a gyerek- és ifjúsági film világa felé, csodás magyar alkotásokat mutathattunk be és nyertek díjakat

– mondta Lakos Nóra, a fesztivál igazgatója.



A Cinemira kiemelten fontosnak tartja, hogy a fiataloknak szóló filmekről a fiatalok döntsenek.

Ezért a Legjobb Magyar Ifjúsági és Gyerek Rövidfilmnek járó Arany Mókus-díjról és az azzal járó háromszázezer forintos pénzdíjról gyerekzsűri szavazott.

A fesztivál az ország legnagyobb diákzsűrijét hozta lére, amely idén is több mint ötezer középiskolásból állt. Ők döntöttek a Legjobb Magyar Ifjúsági Rövidfilm díjáról, amelyet Angyalosy Eszter és Szőke Dániel Utolsó esély című filmje nyert.

A Legjobb Magyar Gyerekfilm díjáról tizenkét év alatti gyerekek döntöttek.

Megosztott díjat adtak ki két népszerű mesekönyv adaptációjának. Így az Arany Mókust Pálfi Zsolt a Cinemon stúdió gyártásában készült Lengemesék Az ismeretlen gyógyító című filmje és a Jurik Kristóf a KEDD Stúdió gondozásában készült A Kuflik és a végtelen sál című alkotása nyerték.

A Legjobb Nemzetközi Ifjúsági Rövidfilm díját az uruguay-i Nicolas Botana és Ilén Juambeltz Irány Madrid (Before Madrid) című munkája kapta,

amely egy humoros történet az első együttlét nehézségeiről. Külön dicséretben részesült az iráni Mohammad Valizadegan Én csak táncolok (Me, I’m Dancing Too) című fikciós dokumentumfilmje, amely rendkívül fontos társadalmi problémát mutat be, és egyben megható portréja a fiatal iráni generációnak. A szakmai zsűri tagjai Bernáth Szilárd filmrendező, Felix Vanginderguysen, az Európai Gyerekfilm Szövetség főtitkára és Marta Jodko, az Ale Kino lengyel Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál vezetője voltak.

A Legjobb Rövid Ifjúsági Animáció díját Hegyi Olivér A szív kertje című animációs filmje nyerte el.

A zsűri szerint ez a nagyon személyes, eredeti stílusú film minden kamasz felvételi rémálmát tárja elénk, mer furcsa lenni, miközben sikeresen mutatja be, milyen, amikor az ember agyába zavaró gondolatok férkőznek be. Külön dicséretben részesítették ebben a kategóriában João Gonzalez Jégkereskedők (Ice Merchants) című munkáját. A portugál animációs kisfilm egy jégkeresedő apa és fia történetén keresztül mélyen és jelentőségteljesen elmélkedik az elmúlásról és a globális problémák kezeléséről. A díjakról nemzetközi zsűri döntött, amelynek tagjai Julia Skala animációs filmrendező, Buda Flóra Anna cannes-i Arany Pálma-díjas animációs filmrendező és Klingl Béla producer, vfx szakember, animációs filmrendező voltak.

A Cinemira Kids kisebb gyerekeknek szóló versenyprogramjának díjait is kiosztották vasárnap délután,

amelyről Mikulás Ferenc, a Kecskemét animációs stúdió és a KAFF vezetője, Temple Réka, a Cinemon animációs stúdió executive producere és Chilton Flóra filmrendező döntöttek. A Legjobb Rövid Nemzetközi Animáció díját Augusto Schillaci A körhinta (La Calesita) című munkája kapta.

A Budapest Fővárosa által felajánlott Budapest Fiatal Tehetségekért háromszázezer forintos díjat Chilton Flóra Széllel szemben című, gyermekotthonban élő ikerpár kálváriáját bemutató filmje kapta,

a díjat Bősz Anett, a humán területekért felelős főpolgármester-helyettes adta át. Az indoklás szerint a főszereplő lányok sorsának társadalmilag is érzékeny, de emberileg együttérző bemutatása egészen biztosan sokat tesz azért, hogy egymás megismerésével beindulhasson az a párbeszéd, ami a változáshoz és a jobbá váláshoz szükséges.

Idén először középiskolások számára is külön versenyt indított a Cinemira, ahová 15 perc alatti filmekkel nevezhettek.

A Diákfilmes verseny zsűrije Tenki Réka színművész, Somogyi György forgatókönyvíró és Ascher Károly filmrendező voltak.

A Legjobb Diákfilm versenyét Németh Bálint Bence The Old House című filmje nyerte.

A versenyben közönség is szavazott, a közönségdíj nyertese Szőllösi Piroska, Lelkes Kamilla, Lőrincz Réka, Kovács Liliána Rozenstein című rövidfilmje lett.

Vasárnap került sor a Cinemira idei, 19 éven aluliaknak szóló videóversenyének eredményhirdetésére is, ahol idén videóklippel, LEGO-animációval és TikTok-videóval lehetett nevezni. A versenyre közel száz alkotás érkezett, amelyek közül a legjobb 34 film került a döntőbe. A zsűri tagjai: Puskás-Dallos Peti, Szirmai Gergely, Hollósi Jázmin, Lampert Benedek, Mazzag Izabella, LilFrakk és Orsovai Reni.

A Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósult meg.

Borítókép: A Cinemira idei nyertesei (Fotó: Kocsis Judit)