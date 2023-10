Körülbelül 1995 óta hihetetlenül sokan rohamozzák meg a Magyar Nemzeti Levéltárat azzal a céllal, hogy különleges forrásokat kérjenek a családfájuk kikutatásához, mindez azonban nagyon nehéz feladat, többéves kutatást igényel és közben gyakran hatalmas akadályok merülnek fel, mondta el Ritter György, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa az M5-ön a Librettó legutóbbi adásában azzal kapcsolatban, hogy a csatornán hamarosan új műsor indul Családmesék címmel.

A szakember azt is elmondta, ő maga huszonkét éve próbálja feltárni a felmenői történetét, de számos kihívás nehezíti a feladatot, ugyanakkor megjegyzi, az új magazinműsorban nemcsak családfakutatásról lesz szó, hanem genealógiáról is: a segédtudomány nemcsak a „fát”, a leszármazási táblát vizsgálja, hanem egy adott személy történetét tárja fel különböző életutakon keresztül. Azaz arra is keresik a választ, hogy az illető családja milyen ívet ír le egy adott régió vagy település történetében.

Egy családfán csak az látszik, melyik bizánci császárnak vagyunk a leszármazottjai

– jegyezte meg viccesen Csőre Gábor, a Családmesék leendő műsorvezetője, majd hozzátette, mindez csak elágazások sorozata, a hozzákapcsolódó történetek sokkal érdekesebbek, hiszen azok szivárognak le a kollektív családtudatunkba. Fontos például az, hogy ki, mikor és miért hagyta el a hazánkat, majd miként vándorolt vissza.

A színész elmondta azt is, az ő feladata látszólag könnyű, hiszen érdeklődően kell figyelnie és empatikusan kérdeznie, ugyanakkor mégis csak az önként jelentkezők ,,hálószobájában” kell vájkálnia.

Ritter György megjegyezte, egy történetben mindig azok a legfontosabb részletek, amelyek hiányoznak belőlük. Nagyon fontos, hogy pontosan lássuk, egy adott személy története honnan indul. Ha mondjuk valaki paraszti vagy vidéki társadalomban élt és képes volt onnan felemelkedni, például cselédsorból gazdag paraszttá válni, akinek esetleg már saját cséplőgépe lett és fontos szerepet töltött be az adott közösség elitjében, akkor nagyon lényeges, hogy pontosan megértsük mindennek a folyamatát.

Hőstörténetek és bukástörténetek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mit testesít meg az a személy, akinek a felmenői benne élnek

– magyarázta a szakember.

Minden műsorban egy ember történetét kutatják majd, az első adásban például Reviczky Gábor múltjába nyerhetünk betekintést és mint az előzetesből kiderül, a színész megmutatja az egyetlen fényképet, amelyen együtt látható a szüleivel és a testvérével, majd előkerül egy fotó alapján készült rajz is, amely az édesanyját ábrázolja. Vele kapcsolatban megjegyzi: szerinte ő volt a legszebb nő a világon.

