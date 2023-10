A Gabby Petito-sztoriból filmet csináltak

Mindenki döntse el maga, kegyeletsértő-e egy olyan film, ami egy fiatal lány meggyilkolásának igaz történetét tárja a közönség elé, mindössze egy-két évvel a tragédia bekövetkezte után. A Gabby Petito-sztori a nagy amerikai kábelcsatorna, a Lifetime égisze alatt készült, uszkve egy évvel Gabby Petito halála után. Jogos tehát a feltételezés, miszerint a filmesek azonmód nekiláttak a munkának, mihelyst a rendőrség rátalált Gabby és vőlegénye, Brian Laundrie holttestére. Az alkotás nemrég az itthon is elérhető HBO Maxon landolt, karöltve a gyilkosságról készült dokumentumfilmmel.

Jelenet a Gabby Petito-sztori című filmből (Forrás: Lifetime)



Miről szól?

Mivel a film megtörtént eseményeket dolgoz fel, lássuk a cselekményt pontokba szedve:

Gabby Petito és Brian Laundrie egymásba szeretnek. Brian megkéri Gabby kezét, aki gondolkodás nélkül igent mond. Összeköltöznek. Ország körüli útra indulnak egy furgonnal. Az utazás során egymás idegeire mennek. Brian egy erdőben megöli Gabbyt. A rendőrség rátalál a lány holttestére, Brian viszont bujkál a bűnüldözés elől. Anélkül, hogy bárkivel is beszélne a történtekről, Brian öngyilkosságot követ el.



Ki a rendező és a két főszereplő?

A stáb zömmel ismeretlen nevekből áll, jóllehet a rendezői székben történetesen az a Thora Birch foglal helyet, akire a hazai közönség még a ’93-as Hókusz pókuszból emlékezhet (ő volt a főszereplő kislány), vagy egy kicsivel későbbről az Amerikai szépségből (ott már tinédzser volt). Birchnek (aki már a 41-et tapossa, hiába na, telik az idő)

A Gabby Petito-sztori az első rendezése, úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük: bár tudhatta, hogy ezzel a filmmel darázsfészekbe nyúl, debütánsként neki még nem igazán van vesztenivalója.

Birch ráadásul színészként is feltűnik a filmben: ő játssza Gabby édesanyját. A tragikus sorsú címszereplőt Skyler Samuels formálja meg, akivel eddig leginkább sorozatokban találkozhattunk (Amerikai Horror Story, Kiválasztottak). Érdekesség, hogy Samuels huszonnyolc évesen bújt az alig huszonkét esztendős Gabby Petito bőrébe. Brian Laundrie szerepében Evan Hall látható, és nem csoda, hogy ő aztán tényleg nem mond sokat az olvasónak, mivel mind ezidáig nem igazán vállalt többet puszta epizódszerepeknél.



Miért jó a film?

A rendező végig szem előtt tartja a legfontosabb alapszabályt: nem a végcél a fontos, hanem az odáig vezető út. Persze mivel igaz történetről van szó, ráadásul egy olyanról, ami bejárta a világsajtót, nem is lenne túl sok értelme bármiféle fordulatról, meglepetésről beszélni. Az alkotóknak egy párkapcsolati krízist kellett dramatizálniuk, szigorúan követve a fokozatosság elvét. Birch és csapata ebben jelesre vizsgázik. A játékidő első felében még csak apró előjeleit láthatjuk annak, hogy Briannel nincs minden rendben. Később mind több és több jelét adja ennek, és ezzel párhuzamosan azt is láthatjuk, mint foszlik szét Gabby szeme előtt az a bizonyos rózsaszín köd, ami miatt szokás úgy fogalmazni, hogy a szerelem vakká teszi az embert.

A mindössze nyolcvanöt perces játékidő részletekbe menő pszichológiai esettanulmánynak valószínűleg kevés lenne, arra ugyanakkor pont megfelelő, hogy a figyelmünk egy pillanatra se lankadjon.

Csak a cselekmény szempontjából döntő fontosságú jeleneteknél időzik el a film, és mivel ezek sok gyors jelenet között bukkannak fel, még inkább érezzük a súlyukat. Színészfronton is remekül teljesít Thora Birch filmje, két szempontból is. Egyrészt már maga a casting is nagyszerű, hiszen a készítőknek olyan színészeket sikerült összeválogatniuk, akik ténylegesen is hasonlítanak azokra a személyre, akiket alakítanak. Ezen túlmenően a két főszereplő – Samuels és Hall – még megszólalásaik, mimikájuk és gesztusaik alapján is Gabbyre, illetve Brianre emlékeztetnek. A színésznő érzékeny alakítását férfipartnere impulzív jelenléte egészíti ki, a dráma hitelességét pedig csak erősítik a szájukba adott mondatok, amelyek zöme bár fikció, mégis sikerrel ágyaznak meg a végén bekövetkező tragédiának.



Mi nem jó benne?

A rövidke játékidő sajnos aligha kedvez annak, hogy Birch figyelme mindenre kiterjedjen.

A befejezés során felvillantott médiahájp elnagyolt, emiatt pedig komolyan vehetetlen.

A gyilkosságot övező konteók ismertetését is elmismásolja a film, pedig az két szempontból is fontos lenne: egyrészt megmutatná, micsoda ereje van a médiának, illetve az álhíreknek, másrészt jobban kidomborítaná Gabby Petito hírességét, közszereplő mivoltát.



Végítélet

Mivel a film egy szörnyű tragédiát dolgoz fel, garantált, hogy a megtekintése bárki számára nyomasztó élmény lehet. Thora Birch első rendezése érzékenyen közelít a témához, ugyanakkor egyáltalán nem érződik didaktikusnak. Rövidsége okán egyfelől végig izgalmas és drámai, másfelől viszont nem adhat teljes képet a történtekről.

7/10