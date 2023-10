Húszéves a Momentán Társulat

Kiss Gyöngyvér a sajtótájékoztató megnyitóján kiemelte: céljuk a társulat munkájának bemutatása az improvizációs előadások létrehozásán túl. Várady Zsuzsi, a társulat tagja elmesélte, hogy a saját erőből és a rajongók segítségével megszépített Ó utca 4. tizenhárom éve a társulat otthona.

A Momentán Társulat honosította meg az imprószínházat Magyarországon (Fotó: Bach Máté)

A Momentán Társulat története 2003-ban kezdődött Földessy Margit drámastúdiójában, ahol megismerkedtek egymással. Művészi koncepciójuk középpontjában a humor áll, jelenleg tízféle előadásuk van, oktatási programjukban pedig hétvégi képzéseket és céges workshopokat is tartanak. Rengeteget utaznak itthon és a határon túl is, a Művészetek Völgyében pedig saját helyszínük is van.

Felmerülhet a kérdés: mi a helyzet az ismétlődésekkel, a rutin káros hatásaival, vagyis azzal, hogy ők már akkor is le tudnak adni egy-egy improvizációs estet, ha álmukból felébresztik őket?

– Ami nálunk történik, egyszeri és megismételhetetlen. És valóban, velünk is megtörténik, nincsenek üresjáratok. Háló nélküli mutatványt adunk elő: ha hibázunk, leesünk – válaszolja Várady Zsuzsi. – Mivel családias közösség vagyunk, ha valamelyikünk bármilyen okból rossz lelkiállapotban van, nem parancsoljuk a színpadra, hanem beugrunk helyette. Már csak azért is így kell lennie, mert az imprószínház alapja az egymásra figyelés, az elfogadás és a csapatszellem.

Borítókép: A sajtótájékoztató része volt egy kis improvizáció is (Fotó: Bach Máté)