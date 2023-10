November 3-án ír zenei szépségekkel, hagyományos ír és breton táncházzal várja a közönséget a Bran együttes. 1993-ban alakultak meg, s ekkoriban érkezett meg hozzánk az alternatív klubok és kocsmák pódiumára az ír zenei világ. – Koncertjeinken megidézzük itthoni, írországi, skóciai és Bretagne-ban szerzett élményeinket, a bennünket ért zenei és kulturális hatásokat és a zenében megfogalmazódó töretlen, bár árnyaltabb optimizmusunkat – vallják a Bran zenészei.

Zoë Aqua zenekara (Fotó: Fonó Budai Zeneház/Markos Tamás)

A Parno Graszt is immár sokadik alkalommal szerepel a Fonóban, hiszen Budapest legnagyobb koncerthelyeit is képesek hangulatos zenéjükkel megtölteni. A csapat, azaz Oláh Józsi, Oláh Krisztián, Horváth Sándor „Sanyi” Németh István „Breki”, Szilágyi Tóni, valamint Oláh Heléna páratlan énekhangjával november 4-én is biztosan megigézi majd a nézőközönséget a Fonóban.

A Zoë Aqua koncertjén az erdélyi vonószenekari hangzásvilág kísér át minket a hagyományos klezmermuzsikához, s a látszólag két különböző irányzat kapcsolódik össze az amerikai zenészlány vezetésével alakult csapat játékában. A Zoë november 9-én ad koncertet és vár bennünket egyedi dallamaival.

A Soroglya november 10-én koncerttel és vonós táncházzal készül a Berka zenekar moldvai táncháza mellett. Érdemes tudni róluk, hogy állandó meghívottjai az Erdélyi Táncháztalálkozónak, valamint az Erdélyi Magyar Népzenészek Egyesületének is tagja a zenekar, 2018 óta pedig fő szervezője a Partiumi Táncháztalálkozónak is. Ők a Partium szinte egyetlen olyan állandó együttese, amelyik csak magyar népzenével foglalkozik. Szeretnék e régió kulturális aktivitását minél jobban megerősíteni a népművészet terén.