Várkonyi Zoltán egyedi narrációja kíséri Makk Károly politikamentes vígjátékát, a Mese a 12 találatról című filmet, mely valóban „kihagyta” a forradalmat. A szatirikus élű film forgatókönyvét Békeffi István, Jeney Imre, Bacsó Péter és Szász Péter írták, a történet pedig az élsportról, a sportfogadásról szól, ami ekkoriban azért propagandaeszköz is volt a hatalom számára. A labdarúgás ráadásul divatos téma volt a mozitörténelemben, nagyjából évtizedenként, ahogyan ezt Dudás Viktor hozzáteszi.

Ebben a filmben az ügyeskedő kisember a központi figura, a szereposztás pedig csupa nagy nevet vonultat fel: Darvas Iván, Ruttkay Éva, Garas Dezső, Psota Irén láthatók a főbb szerepekben, de a kisebbekben is olyan színészeket találunk, mint Kibédi Ervin vagy Váradi Hédi. Ráadásul megtudhatjuk, hogy Makk Károly, aki a Liliomfival debütált, szeretett is fiatal művészekkel dolgozni, ami részben a tehetséggondozás is volt számára. A korszak filmes kritikái a neorealista olasz és francia filmeket hozták párhuzamnak, ezek erőteljesen hatottak is a Mese a 12 találatról képi világára. Akik szeretik a régi Budapest utcáit, tereit felidézni, nem is csalódnak a fekete-fehér alkotást nézve.

László Ferenccel a történelmi hátteret beszélik végig a műsorvezetők, és 1956 határvonaljellegéről is szó esik. 1957-ben lazult a kultúrpolitikai helyzet, átmeneti időszakot éltünk, bizonytalanság uralkodott 1956 forradalmának megítélése kapcsán. Példa erre, hogy A Mese a 12 találatról-ban Somló István, a tipikus polgári színész végre nem negatív figurát alakított, vagy hogy Peti Sándor epizodista főszerepet kaphatott, akivel egyben a régi világot képviselő kispolgár jelent meg a vásznon, ami igencsak távol állt az 50-es évektől. Érdekes felfedezni, hogy szóba kerül a történetben a személyi kultusz kifejezés, és hogy a vendéglátóiparról, így például a Gundel étteremről is lehet már pozitívan beszélni. Ami pedig a hétköznapok megmutatását illeti még, megjelenik a maszekolás, valamint téma a filmben a lakhatás problémája, a társbérlet nehézsége is.

