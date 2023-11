A Vigadóba költözik az Országos Színháztörténeti Intézet kiállítása

Az OSZMI pénteki sajtótájékoztatóján bemutatták az idei színházi látványtervezés és szcenográfia kiemelkedő nemzetközi eseménye, a Prágai Quadriennálé magyar diákkiállítását. Az ember tragédiáját idéző interaktív labirintus installációja péntektől tekinthető meg az intézet teraszán – jelentette be OSZMI igazgatója.

Bodolay Géza, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója a sajtótájékoztatón. Forrás: OSZMI

Bodolay Géza azt mondta, hogy a magyar alkotók szinte a kezdetek óta részt vesznek a nemzetközi kiállításon, ebben az évben a diákszekcióban a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Rippl-Rónai Művészeti Intézet látványtervező, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) médiadesign szakjainak hallgatói közösen készítették el Merre tartunk? című installációt.

A Prágai Quadriennálé, a színházi látványtervezés és szcenográfia kiemelkedő kiállítása, az évek során olyan művészeti mustrává alakult, amelyen a képzőművészet és a színház kapcsolatba kerül egymással és az alkotók interaktív, érzéki tereket hoznak létre – hangsúlyozta Szabó Attila, a PQ magyar szekciójának főszervezője.

Szabó Attila emlékeztetett arra, hogy a világkiállításon az elmúlt években sikerrel szerepeltek a magyar alkotók: 2019-ben nagydíjat nyert a Végtelen dűne című installáció, ebben az évben pedig az Örkény István Színházban futó Winterreise előadás díszlete alapján készült winterreise.box installáció elnyerte a legjobb látványtervezés díját. A Diákszekcióban bemutatott magyar installáció a Madách-évfordulóra reflektálva egy mobil labirintust képez, amelyben bolyonghatnak nézők, ahogy Az ember tragédiája színeiben tette ezt Ádám és Lucifer – mondta Szabó Attila.

Bodolay Géza ismertetése szerint a december 6-án nyíló Madách – Prága című nagyszabású kiállításon a prágai világkiállításon 1967-től 2023-ig bemutatott magyar díszlet-, látvány- és jelmeztervek lesznek láthatók a Vigadó termeiben. A kiállítás képet ad majd a világkiállítás fejlődéséről és a magyar részvétel gazdagságáról.

Az OSZMI igazgatója bejelentette azt is, hogy a Bajor Gizi Színészmúzeum ezentúl meghosszabbított nyitvatartással, délelőtt 10-től este 6 óráig várja szerdától vasárnapig az érdeklődőket.

A színészmúzeumban az állandó kiállítás mellett a Magyar nyelvű színjátszás Petőfi korában, valamint az Ádám Ottó színházrendezőt bemutató tárlat jövő évben is látható lesz. A tervek szerint a jövőben monográfia is készül a híres magyar színházrendezőről. A Petőfi-kiállításhoz pedig múzeumpedagógiai foglalkozások, játékok is kapcsolódnak – tette hozzá az igazgató.



A Bajor Gizi Színészmúzeum (1124 Bp. Stromfeld Aurél út 16.). Forrás: OSZMI





Terveik szerint a Bajor Gizi Színészmúzeum emeletén időszaki kiállításokat rendeznek majd.

Az első tárlaton az ellenállás színházi előadásait mutatják be, szubjektív válogatásban, az 1960-as évektől a 20. század végéig. Ezzel egy negyedik kiállítóhelyiség nyílik meg a látogatók előtt – tette hozzá az OSZMI igazgatója.

Adventi programokkal is készül az intézet. December 2-án adventi családi napot tartanak a Bajkó zenekarral, december 9-én Vitéz László interaktív bábjáték, december 16-án pedig a Fényből szőtt mesék – A suszter manói című meseelődás várja a családokat Kecskés Karina színész és Fehérváry Lilla előadóművész közreműködésével. Mindhárom alkalommal karácsonyi kézműves-foglalkozás is szerepel a programban.