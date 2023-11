A szőke, szemtelen, agresszív fickó a színpadon azonnal felhívta magára a diktatúra figyelmét + videó

A Kex együttes egykori dobosa és alapító tagja, Kisfaludy András dokumentumfilm-rendező az Origónak adott videóinterjúban felidézte, hogy a diktatúra idejében miért is irritálta a hatalmat Baksa-Soós János személye és a Kex. Mint elmondta, részben Baksa-Soós János, részben Hobo írta a dalokat, valamint József Attila-verseket zenésítették meg, egyebek között a A hetedik című verset. Nem véletlen, hogy ez a fajta zenei gondolkodás vitte a zenekart előre. Egy beatzenekarnak akkor kiváltságos dolog volt, hogy az Egyetemi Színpadon felléphetett, a Kex pedig nagy sikerrel játszott ott. Kivételes összművészeti helyszín volt ez, például itt mutatta be filmjeit Jancsó Miklós, de költői, előadói esteknek is otthont adott.

Miért szúrta annyira a hatalom szemét éppen Baksa Soós-János, és igaz- e, hogy el akarták tenni láb alól?

– hangzik el a kérdés az interjúban.

– Olyan volt a környezet, hogy ebben szabadon nem nagyon lehetett mit tenni. Minden megfigyelés alatt volt. Ebben a környezetben egy színpadi jelenség, mint Baksa,

egy szőke, szemtelen agresszív fickó, akinek egyébként nagy szíve volt, azonnal felhívta magára a figyelmet.

[…] Tény, hogy utólag egy másik közös haveromtól tudtam meg, hogy katonai dzsippel el akarták őt ütni. […] aztán erről beszéltem a Magyar Rádióban, aki megkérdezte ezt Baksa-Soós feleségétől, ő pedig azt reagálta, hogy

nem csak őt, engem is.

Ez csak úgy lehet, hogy azt a telefont is lehallgatták amiben arról beszéltek a többiekkel, hogy lemennek az akkori Május 1. – ma Átrium – moziba, és megnéznek egy filmet. Szóval tulajdonképpen minden hír elő volt készítve – fogalmazott.

A dokumentumfilm-rendező azt is elmondta, hogy visszagondolva lehetetlen évek voltak ezek, hiszen sokszoros tiltásban kellett élniük. A gyülekezés tiltott volt, háromnál több ember már gyülekező közösségnek számított, amit pedig veszélyesnek titulált a diktatórikus rendszer. De tudjuk azt is, hogy tiltott volt a külföldre utazás. Akinek nem volt munkakönyve,

vagy egyszerűen csak zenész volt, az közönséges munkakerülőnek számított,

bármikor bevihették ezen a címen.

Kisfaludy András egyebek mellet alapító tagja az Alligátornak, amely a legendás gitárossal, Radics Bélával, rendkívül sok külvárosi fiatalt vonzott a koncertekre.

Ám mégsem tartottak annyira tőle, mint Baksa-Soós Jánostól, aki viszont az értelmiséget vonzotta.

A dokumentumfilmes felidézte azt az egy évet is, amikor édesapja vegyészmérnökként New Yorkba kapott meghívást, ő pedig tizenévesként itthon maradt.

Később elmondta apám, hogy […] amíg kint volt, öt év munkáját végezte el.

A hatvanas években a kiküldetés úgy valósulhatott meg, hogy a család fele mehet: vagy a két szülő, vagy az egyik szülő egy gyerekkel.

A mai Széll Kálmán tér körül szerveződő, máig létező Kalef galeri életéről és a Muskátli presszóban találkozgató művészekről is beszélt, valamint arról, hogy mennyire volt jelen a titkosszolgálat az életükben.

Borítókép: Kisfaludy András (Fotó: Talán Csaba)