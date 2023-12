Énekesből lett bábszínész az egri Harlekin Bábszínház társulatvezetője

A beszélgetésből kiderült, hogy a bábszínész budapesti, tizenegy éve szerződött az egri bábszínházhoz párjával, Szűcs Rékával együtt. Zádori Szilárd mesélt egyebek között arról is, hogy nagyszülei vidékiek voltak, és milyen sokat jelentett neki a náluk töltött idő. Amikor megérkezett egy válogatóra Egerbe, itt érezte először, hogy otthon van. Ezért vásároltak párjával együtt egy házat Ostoroson, Eger mellett és telepedtek le itt.

Az énekesből lett bábszínész. Forrás: Facebook

Felesége Szűcs Réka, februártól a Harlekin Bábszínház igazgatója, rendező és bábszínész. A műsorvezető kérdésére válaszolva Zádori Szilárd elmondta, hogy sosem gondolt arra korábban, hogy bábszínész lesz. Mindig énekes akart lenni, ének-zene tagozatos iskolába járt, kórusokban énekelt. Aztán elkerült egy énektanárhoz és általa ismerte meg a színházi világot. Így került be az Operettszínházba, és nem is tudott mást elképzelni, mint azt, hogy musicalakben és operettekben játsszon és énekeljen. Nyolc évig volt itt, majd úgy érezte, hogy mást kell csinálnia. Sokat tanult a színházról, a hierarchiáról és rádöbbent, a nagy színház nem az ő világa. A feleségének köszönhető, hogy itt vannak, hiszen ő akart Egerbe szerződni.

Aztán egyre jobban megszerette a bábszínházi munkát, eleinte a társulat miatt. Felesége segítségével megtanulta a bábmozgatási technikákat. Zenészként a ritmusnak nagy szerepe van az életében és úgy érzi, a bábok mozgatásához is jó ritmusérzékre van szükség.

Említették az első jelentős szerepeit, köztük a Dzsungel könyve című bábelőadásban való szereplését. Kiemelte, hogy nagyon szerette ezt az előadást, majd hozzátette, belenőtt ebbe a szakmába és egyre jobban érdekelni kezdték a prózai szerepek is. Jelenleg akkor érzi legjobban magát, amikor középiskolásoknak tart előadást tantermi keretek között. Nincs mögötte ilyenkor színpadtechnika, önmagát kell adnia és ezt nagyon fontosnak tartja.

A műsorvezető megemlítette, hogy Zádori Szilárd a bábszínház házi zeneszerzője. Kiderült, hogy elvégezte az ének-zene szakos tanári képzést az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, most pedig mesterszakra jár.

Elárulta azt is, hogy közben az alkalmazott bábjátékos képzést is elvégezte az egyetemen.

Beszélgettek társulatvezetői munkájáról is, amelyben alapfeladata a műszaki dolgozók vezetése, beosztja a díszítők munkáját, szponzorokat szerez és segíti a színház tevékenységét. Véleménye szerint, amióta a felesége lett az igazgató, több változás is történt a színházban. A legfontosabb, hogy családbaráttá tették a színházat. 28 fő dolgozik náluk, felvettek egy grafikust, aki új arculatot alakít ki. Megújult a logójuk, a honlapjuk átalakítása is folyamatban van. A nézőkkel való kapcsolattartás is fontos számukra és átalakultak a bérletkonstrukcióik is.

Beszéltek a januári bemutatójukról, A kockás fülű nyúl lesz az új darab, Szűcs Réka rendezi és ő lesz a zeneszerzője. Majd az Ágas-bogas családi koncert következik, ami egy zenei fejlesztéssel egybekötött színházi előadás lesz áprilisban. Csongor és Tünde az osztályteremben címmel lesz még egy előadásuk ebben az évadban. Végül összefoglalta gondolatait és megerősítette, ami a beszélgetésből is kiderült:

színészként és zeneileg is ki tud teljesedni ebben a munkában.

