Európai díjra jelölték az Inota fesztivált

A tekintélyes fesztiválszervezőkből és szakértőkből álló zsűri a héten tette közzé a díjakért versenyben maradtak listáját, a Várpalota melletti erőműben tartott négynapos Inota Fesztivál a Best Small Festival kategóriában esélyes.

Az Inota Fesztivál látogatóinak száma meghaladta a 18 ezret (Forrás: Facebook/Inota Festival)

A European Festival Awards 2009-ben indult útjára azzal a céllal, hogy elismerje és ünnepelje a kontinens legkedveltebb fesztiváljainak közös eredményeit.

Az immár tizenkettedik díjátadó ünnepség január 17-én lesz a hollandiai Groningenben, a Eurosonic fesztiválon.

Az Inota Fesztivál szervezői a Music Hungary vizuál díjának átvételekor jelentették be, hogy a 2023-as első etap után 2024-ben új rendezvényekkel térnek vissza az elhagyatott hőerőmű területére.

Az Inota Fesztivál idén a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa kiemelt nemzetközi összművészeti programja volt.

Idén két másik magyar fesztivált is jelöltek a European Festival Awardsra.

A Sziget fesztivál három listán is érdekelt: az év legjobb zenei felhozatalai (Line-up of the Year) sorában, a fontos ügy melletti kiállás (The Take A Stand Award) kategóriában, emellett a Sziget Kulturális Menedzser Iroda az év legjobb promóterének (Promoter of the Year) is befuthat.

A legjobb közepes fesztiválok (Best Medium-sized Festival) között a zamárdi Heineken Balaton Sound kapott jelölést.

