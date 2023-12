Idén is szavazhat a közönség az év legjobb családról szóló cikkeire és műsoraira

A korábbi évekhez hasonlóan a szakmai zsűri idén is havonta egy hazai és egy külhoni médiamegjelenést választott ki, a jelölteket a Média a Családért Alapítvány és a Képmás mutatta be az elmúlt hónapokban. Az így kiválasztott 2 x 12 pályamű közül kerül ki majd a Média a Családért-díj, valamint a Külhoni Média a Családért-díj győztese. A két szakmai fődíj mellé 1-1 millió forintos pénzjutalom is jár.