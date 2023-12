Olga Kern ismét Magyarországon

A koncert tervezett műsorát hallgatva arra készüljünk, hogy egy zenetörténeti utazáson fogunk részt venni, amelynek során Beethoven alkotásaitól végül Gershwin műveihez érkezünk. A szünet utáni rész középpontjában pedig az orosz muzsika áll majd, többek között Rahmanyinov Corelli-variációi is felcsendülnek, akit ráadásul közvetlen kapcsolat is fűzött Olga Kern zenész családjához, mint ahogyan Csajkovszkijt is.

Olga Kern családja is a zenéhez kötődik, s ahogy elmondja, sem édesanyja, sem ő maga nem tudna zene nélkül élni (Fotó: Chris Lee)

A művésznő tehetsége egyébként már gyermekkorában megmutatkozott, majd tizenhét évesen megnyerte a Rahmanyinov Nemzetközi Zongoraversenyt, 2001-ben pedig a Van Cliburn Nemzetközi Zongoraversenyt.

Ez utóbbi esemény kuriózumnak számít, hiszen Olga Kern személyében harminc év után első alkalommal lett női győztese a megmérettetésnek.

Érdekesség: a Playing on the Edge című, Peter Rosen rendezte dokumentumfilm a 2001-es Cliburn Versenyen aratott hihetetlen sikerét követi nyomon, s villantja fel pillanatokra művészetét.

Izgalmas és látványos előadásmód, szenvedélyes zeneiség és különleges technika jellemzi a zongoraművésznőt.

Zenepedagógusként is nagyon aktív, mesterkurzusokat tart és számos zenei fesztiválon lép fel. Kiemelten fontos számára a tudás és a művészet átadása. A Cziffra Fesztivál februári eseménye pedig kiváló alkalmat kínál arra, hogy a rendezvényen először színpadra lépő művésznőt még többen megismerjék és megszeressék hazánkban is.

Borítókép: Olga Kern portréja (Fotó: Chris Lee)