A napfordulókhoz fűződő népszokások az évszakok változását és a természet ciklikusságát ünneplik. A történelem során szinte minden nép és minden vallás ünnepelte a fény diadalát a sötétség felett, illetve az új év kezdetét több kultúrában innentől számolták. A téli napfordulót követően egyre hosszabbodnak a napok és mind több világosságban lesz részünk.

A téli napforduló ünnepén a nap sugarai megvilágítják Pilisszántón a Boldogasszonyt (A szerző felvétele)

A téli napforduló hagyománya

December 25. eredetileg a téli napforduló ünnepe volt, az antik Rómában 350 előtt e napon a legyőzhetetlen Nap születését ünnepelték. A téli napforduló egykor minden kultúrában ünnepszámba ment – olvasható Jankovics Marcell egyik lapunkban megjelent, korábbi írásában.

Wohlfart Zoltán írta tanulmányában, hogy a karácsony az ősi kultúrák pogány napkultuszainak is kiemelkedő ünnepe lehetett, hiszen ilyenkor, a téli napforduló idején, a fény egy féléves gyengülés után újból erősödni kezd. Nyelvészeink szerint karácsony szavunk szláv eredetű, és az ószláv „korcsuny” (lépő, átlépő) szónak lehetett az eredeti jelentése – emlékeztet, ugyanakkor feltűnőnek nevezi, hogy a karácsony magas hangrendű párja a kerecsen.

A téli napforduló szerinte az égbolt, jelképesen a kerecsensólyom éjszakáját jelentette – de ettől az időponttól kezdve a fény, jelképesen a napmadár, a kerecsen sólyom, újból erősödni kezd. Az ünnep alkalmával röptették a sólymokat, hogy az emberek lelke a madarak közvetítésével közelebb kerüljön az újjászülető fényhez. A téli napforduló ünneplésének előtörténetéhez az is hozzátartozik, hogy a kereszténység elterjedése előtt a rómaiak december 25-én, a régi római naptár szerinti téli napforduló napján ünnepelték a pogány napisten, Mithrász visszatérését.

Több forrásban írják, hogy őseink ekkor tartották a kerecseny ünnepét, a fényünnepet, amely az egyik legnagyobb ünnepnek számított. Délben, amikor a nap a legmagasabban járt, napszert tartottak és kerecsensólymot röptettek, hogy az még magasabbra emelje a napkorongot, hogy a fény győzedelmeskedhessen a sötétség felett.

Az ünnepi tűzszer részeként két szertüzet is gyújtottak. Elsőként a nyugati szert gyújtották meg, ami a múltat és az elmúlást szimbolizálta. Szokás volt, hogy az otthonról hozott, éghető, természetes anyagból készült használati tárgyaikat – fakanalat, seprűnyelet – is elhozták, azokra rámondták sérelmeiket, bűneiket, vagy éppen azokat a dolgaikat, amiktől szerettek volna megszabadulni, majd tűzre vetették. Ezt követően, az újjászülető fény felragyogásának örömére meggyújtották a keleti szertüzet, mely a megújulást jelképezte. A „keleti tűz” célja az volt, hogy az emberek szívét megtöltse meleggel, fénnyel, ami erőt ad nekik az új esztendőre. A szertartások fontos része volt a rituálét követő ünnepi étkezés, az áldomás is.

A Kurultáj oldalán olvashatjuk, hogy ez az ünnep a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is, a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást, az újjászületést is jelképezte.

Ünneplése napjainkban

Néhány programot emelünk ki, ahol ma is ünneplik a téli napfordulót:

Pilisszántón a Boldogasszony-kápolnánál minden éven megtartják az ünnepet. Különleges jelenséget láthatunk 22-én hajnalban a Makovecz Imre által tervezett kör alakú kápolnánál, amely az Árpád-kori fénytemplomokhoz hasonlatos. Amikor felkel a nap, sugarai megvilágítják a kápolnában található Boldogasszonyt. Egyrészt a kupola felülvilágítója a szántói pálos keresztes kő formáját követi, másrészt pedig a keletre néző kápolnában elhelyezett Boldogasszonyt a felkelő nap fényébe öltözteti.

A Magyar–Turán Szövetség csütörtökön tartja a karacsun – téli napforduló ünnepét. A szövetség központi ünnepségét idén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban rendezik meg. Változatos programok kíséretében délutántól közösen ünnepelnek, majd együtt virrasztják át az év leghosszabb éjszakáját. A téli hidegben fűtött jurták várják az ünnepségen résztvevőket. Lesz többek között solymászbemutató és szertűz gyújtás is.

A Forma Stúdió Szentendrén várja az ünneplőket. – Tízéves hagyományt őrizve minden napfordulónál a hangtálak és a gong rezgéseiben fürdőzünk, hogy megújuljunk, a természetre hangolódjunk és az egészségünket megőrizzük. Az idén egy új erő is megjelenik a sámándob rezgése által. A téli napforduló az idén péntekre virradóan teljesedik be – írják honlapjukon.

Közösségi ünneplésre, táncolásra, együttlétre hívják az érdeklődőket az év legsötétebb éjszakáján a Normafánál.

Legsötétebb csillagászatilag, de legmelegebb lehet lelkileg. A nappalok rövidülése az éjszaka folytán véget ér, új reményteljes időszak kezdődik ilyenkor. Az égbolt alatt ünnepelve a sötét még gyengéden körülölel, a fák csöndes hajlékában a természet pihen, megújul és készül a tavaszra. Találkozó a Normafán a székelykapunál, este hatkor

– írják közösségi oldalukon a szervezők.

A felvidéki Nagybalog határában levő Tor-hegyen lassan két évtizede tartják meg a kerecsen, azaz a fény ünnepét.

Borítókép: Pilisszántón a téli napforduló ünnepén (A szerző felvétele)