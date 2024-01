Hívogató hagyomány + galéria

A társaság tagjai rendszeresen tartanak gyerekek számára oktató foglalkozásokat, itthon és külföldön is kiállítanak, közülük sokan rendszeresen publikálnak is, s többen átvehették már a Népművészet Ifjú Mestere és a Népi Iparművész elismeréseket. Ezen a kiállításon Borbényi M. Éva népi játék oktató, kosárfonó, szövő alkotó kalauzolt bennünket, akinek különböző, többféle anyagot egyesítő, formabontó kosarait szintén láthatjuk a két teremben elhelyezett kiállításon.

Nemezmunkák a háttérben, az előtérben az összművészeti installáció (Fotó: Havran Zoltán)

A nemezből készített faliszőnyegektől, gyermekjátékoktól a minden részletében bőrből készített, különböző táskákig, a szalmaékszereken át a hagyományos fafurulyákig, a mézeskalácstól egészen a gyékényből készített használati tárgyakig igen széles a paletta. Az alkotók közössége szívesen állít ki, vesz részt rendszeresen hagyományőrző rendezvényeken, a Magyar Művészeti Akadémia eseményein, pályázatain. Többek között Milner Angéla mézesbábos, az egyesület elnökhelyettese alkotásait, Seregély Mirtill, Szmeló Judit műveit is láthatjuk a három város egyesítésének évfordulóját felelevenítő munkák, az egyesület mézeskalács emblémája, a különleges ütőfák mellett. Ha valaki családostul érkezne, a szép viseleteket elnézve pedig kedvet kaphat akár fel is próbálni a hagyományőrző, egyben polgári öltözeteket: Balogh Erika és Szécsényi Mária hímzett ruhái, Szombathy Márta – eredeti végzettsége szerint építőmérnök –, ruhakészítő alkotó munkái között felnőttek és gyerekek számára mai ünnepi alkalmakra is alkalmas darabokat láthatunk.

A teljesség igénye nélkül idézzük még meg a kiállító egyesületi tagok művészi inspirációit, hiszen ők kortól és nemtől függetlenül valójában a magyar népi motívumok, a népművészet őrzésének feladatát is vállalták. Bárány Mara gyékény- és nemezkészítő alkotó a kihalásra ítélt mesterségeket is kutatja, de egyben kísérletezik is az anyagokkal, munkái hidat képeznek a nemzedékek között, Hunyadvári Szilvia iparművész nemez salátasáljai pedig a kortárs darabok szépséges példái. Gyenes Tamás faragó népi iparművész a nemrég elhunyt Pál István nógrádi juhásztól tanulta a furulyák és a flóták elkészítésének műhelytitkait, az egyesület elnöke, Tüskés Tünde szalmafonó egyedi ékszerei a szalma sokoldalúságát mutatják meg, Rákóczi Virág nemezből készült ruhadarabjai, Parcz Anna nemezjátékai pedig ennek az ősi eredetű textilnek a kortalanságát.