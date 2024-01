Költő szeretett volna lenni, aztán az egyik legnagyobb magyar nyelvésszé vált

Bár mind szakmai tudományos eredményeimnek, mind a nyelvművelés, az anyanyelvápolás terén elérteknek nagyon örülök, a legbüszkébb mégis az utódaimra vagyok; a már említett gyermekeimre és unokáimra, meg arra, hogy már három dédunokám is van, s hogy a sor még folytatódhat is. Annál, hogy már a jövő képviselői is itt vannak velem a családomban, nem tudok, de szerintem nem is lehet elképzelni nagyobb örömet.