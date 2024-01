A japán mester játéka ejtette rabul

Az első magyar diplomás lantművészt, Kónya Istvánt a kezdetekről is kérdezte a kulter.hu.

Kónya Isván a Lantkönyv bemutatóján zenél (Forrás: kulter.hu)

– Mielőtt elkezdtem lantozni, a vonzalom már megvolt a húros hangszerek és a régi korok iránt – emlékezett vissza a művész, aki eleinte gitározni tanult, és történelmet tanult a főiskolán.

Egy találkozás érintette meg olyan erővel, amelynek hatására lantozásba kezdett.

Szató Tojohikó látogatott Magyarországra és középkori reneszánsz és barokk koncertet adott.

– Olyan elemi erővel hatott rám az a lantjáték és hangzás, amit ő képviselt, hogy ott helyben megtettem a fogadalmamat:

15 évet adtam magamnak, hogy eljátsszam John Dowland Lachrimae Pavane című darabját.

Ha sikerül, akkor megérte a fáradság, ha nem, akkor legalább megpróbáltam megvalósítani az álmomat. A fogadalmamtól számított hét év múlva már el is játszhattam egy Olaszországban megrendezett kurzuson. Ez a darab azóta is fontos számomra, ha van olyan reneszánsz koncert, ahová beleillik, akkor eljátszom – mesélte a művész.

Úgy véli, az a legfontosabb, hogy az ember olyan mesterhez kerüljön, aki elfogadja, és akitől tényleg tud tanulni.

– Akivel megvan a tisztelet és az alázat mindkettőnk részéről. Ez az, ami szerintem régen is így működhetett:

ha valaki meg akart tanulni valamit, akkor el kellett menni egy jó mesterhez.

Így kerültem ki Hollandiába 1989-ben, a Hágai Királyi Konzervatóriumba. Kezdetben nagyon sokan segítettek, hogy legyen szállásom, munkám, hogy tudjak venni hangszereket – mondta.

Mindig az a fontos, hogy jó mesterhez kerüljön az ember (Forrás: kulter.hu)

Mostanra a Pécsi Egyetemen elindult egy lant tanári szak, így a lantos hallgatók már itthon is megfelelő képzést tudnak kapni. Kónya István vallja, hogy a ma emberét hozzá kell ahhoz segíteni, hogy megértse, miről is szól a régi korok zenéje, mert négy-ötszáz év nagyon sok. Ennek a gondolatnak a tükrében rendszerint olyan műsort készít, aminek van egy története egy vázra felfűzve, és azon keresztül egy pár udvarnak a zenei életét elmondja a hallgatóságnak, és a megfelelő lantrepertoárból muzsikál.

A közönség akkor úgy mehet haza, hogy hallottak valami muzsikát, és tanultak is valamit, valamivel gazdagodtak. Szükségesek ezek a pluszismeretek a háttérben, hogy át tudjuk adni ezt a kultúrát.

Az interjúban a művész hosszan beszél arról egyebek mellett, hogy vált valaki lantossá a középkorban, és azt is elmondja, miért idegen számára a lantművész kifejezés.

