Sikeres évet zárt az egri könyvtár

– A legfontosabbnak mind közül azt tartom, hogy a koronavírus-járvány lecsengése után az olvasók visszatértek a könyvtárba. Nem apadt a számuk, sőt még nőtt is

– emelte ki Tőzsér Istvánné, aki szerint nagy eredmény, hogy 65 év után idén Egerbe került a Bródy–Hunyady hagyaték, amelynek elemei a könyvtárban megtekinthetők. Köztük Hunyady Sándor és Bródy Sándor kéziratai, levelei, első kiadású könyvei, családi fotók, filmplakátok, karikatúrák és az írókról szóló újságcikkek is. Bútorok is tartoznak a hagyatékhoz, így Alexander Brody asztala, amelyen aláírták az ajándékozási szerződést, s a széke is, amelyben a fia foglalt helyet a megállapodás aláírásakor.

– Mindennek feldolgozása jelentős munkát ad nekünk a következő esztendőkben is. Ez megalapozta azt, hogy muzeális gyűjteményi funkciót is kapjon az intézményünk

– tette hozzá a könyvtár vezetője, aki az elnyert számos díjnak köszönhetően is büszkén tekint vissza az elmúlt évre.

Egyebek mellett a Családbarát munkahely díjat és az Év felelős foglalkoztatója címet is megkapták 2023-ban.

– Ezeken túl megkezdődött a felkészülés, hogy ismét megkapjuk a minősített könyvtár címet, s kíváncsian, reménnyel telve várjuk a jövőt, hogy megkapjuk-e – hangsúlyozta Tőzsér Istvánné.

Az eredeti írás a Heol.hu oldalon olvasható.

Borítókép: A Bródy Sándor Könyvtár még a 2020-as felújítás alatt (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Berán Dániel)