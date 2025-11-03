Zsigmond Gábort nevezte ki az MNMKK élére Hankó Balázs

– Egyeztettem Zsigmond Gáborral, aki elvállalta azt a feladatot, hogy ennek a stratégiának a mindennapok során történő megvalósításában részt vesz. Viszi tovább a Magyar Nemzeti Múzeumot főigazgatóként, és vállalja az MNMKK elnöki feladatait.

Az elfogadott stratégiáról Hankó Balázs elmondta, hogy fő alapkövei az állománymegőrzés, a felújítás és a digitalizáció. Mindezek mellett fontos cél a Magyar Nemzeti Múzeum segítése abban a törekvésében, hogy a világ legjobb száz múzeuma közé emelkedjen. Ennek két hamarosan megvalósuló pontja a palástterem megújulása és a januárban megnyíló nagyszabású Attila kiállítás.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója elnöki kinevezése kapcsán kitért arra, hogy az MNMKK működésének kezdete óta milyen komoly sikereket ért el. Megemlítette többek között a Petőfi Irodalmi Múzeum eredményeit, szólt a nemzetközi hírű Semmelweis Orvostörténeti Múzeumról és a Mátyás Király Múzeumban végzett ásatásokról is, amelyek során bebizonyosodott, hogy a kor Európájának „sztárművészei” dolgoztak Mátyás udvarában. Mint fogalmazott: erős alapokat tettek le az elmúlt időszakban.

– Nagyon jó alapunk van, lehet építkezni. És amire építkezni lehet, az nem pusztán a 25 millió közgyűjteményi műtárgy, az 1,3 millió látogatónk vagy az egymillió négyzetméter, amit a Nemzeti Múzeum régészei felástak az ország területén és a határon túl. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a legfontosabb alap, amire építünk, az maga a több mint 220 éves magyar közgyűjteményi gondolkodás, amely megadja számunkra a mindennapokban és az előttünk álló döntésekben is a mércét. Ennek a letéteményesei pedig elsősorban az ebben a struktúrában dolgozó kollégák, szakemberek, szakmai közösségek

– hangsúlyozta Zsigmond Gábor.