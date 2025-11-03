Zsigmond Gábort nevezte ki az MNMKK élére Hankó Balázs

– A magyar kultúra, a mi szeretett kultúránk, a legcsodásabb a világon. Mi, magyarok nagyon helyesen így érezzük. Feladatunk tehát az, hogy csodás magyar kultúránkat generációról generációra átadjuk, és a világnak is megmutassuk – ezzel a gondolattal indította beszédét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfői sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kitért arra, hogy az elmúlt bő évtized során 650 milliárd forint összegben valósult meg kulturális fejlesztés szerte a Kárpát-medencében, és a kormány 2026. január 1-jétől 15 százalékkal emeli meg a 41 ezer kulturális ágazati dolgozó bérét.
– Ennek a magyar kulturális csodának az egyik ékköve a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK). A kormány a múlt heti ülésén elfogadta az MNMKK közép- és hosszú távú stratégiáját, és döntött arról is, hogy hogyan haladjunk tovább az intézmény vonatkozásában
– tette hozzá a miniszter.