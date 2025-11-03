Rendkívüli

A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Szalay-Bobrovnicky KristófadatszivárgásTisza Párt

Tiszás adatszivárgás: megszólalt a honvédelmi miniszter

Amíg a Tiszánál folyamatos a káosz, addig nálunk higgadt stratégia és a magyar érdekek mentén folyik a munka! – jelentette ki közösségi oldalán Szalay-Bobrovnczky Kristóf. A honvédelmi miniszter is megszólalt a Tisza Párt adatszivárgási botránya kapcsán, amelyben kétszázezer állampolgár adatai kerültek fel a világhálóra.

„Példátlan a Tisza újabb adatszivárgási botránya. Aggasztó, hogy 200 ezer felhasználó adatai kerültek ismeretlen kézbe. Amíg a Tiszánál folyamatos a káosz, addig nálunk higgadt stratégia és a magyar érdekek mentén folyik a munka!” – jelentette ki közösségi oldalán Szalay-Bobrovnczky Kristóf. A honvédelmi miniszter egy képet is csatolt bejegyzéséhez, amelyen kezet ráz Kovács Zoltánnal, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárral.

Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely csaknem kétszázezer nevet és az azokhoz tartozó, megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres névsor. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

Orbán Viktor ma bejelentette, hogy összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat az ügyben és megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Borítókép: Szalay-Bobrovnczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


Nem a Tisza Pártnak van ukrán applikációja, hanem az ukránoknak magyar pártjuk

