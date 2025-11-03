Megnyitotta negyedik évadát Magyarország legfiatalabb néptáncegyüttese

A Fitos Dezső Társulat idei évadának első bemutatója a Transylvania Express volt a Nemzeti Táncszínházban, ezt a táncképekben, ritmusokban, dallamokban gazdag erdélyi körutazást a kiállításon Papp Kornél különleges, a Magyar Vasúttörténeti Parkban készült fotóin keresztül mutatják meg. A tárlaton a néptáncegyüttes jelmezeiből is láthatnak az érdeklődők néhány izgalmas darabot, amelyeket élő táncképekkel színesítettek a megnyitón. A Transylvania Expresszel beutazzuk Erdélyt, a sokszínű tánckultúrát, új ismeretekkel gazdagodva, az előadás üzenete az otthonról hozott szokások, hagyományok megtartása, a hovatartozás biztonságot adó érzésének fontossága.

A fiatal néptáncegyüttes idei évadának első bemutatója a Transylvania Express volt Fotó: Papp Kornél

Magyarország legfiatalabb néptáncegyüttese minden korosztályt megcéloz

A társulat hivatásossá válása óta is nagy utat tett meg, mára 17 új előadást tudhatnak repertoáron a baba, az ifjúsági, a családi és a felnőtt korosztályt megcélozva. Sok-sok darabban láthatta már több ezer néző őket, és ugyancsak határtalan lendülettel vágnak bele a terveikbe. Mivel az előző évadban hét új előadást mutattak be, idén elsősorban ezek továbbjátszása kerül fókuszba.

A táncszínházi előadások közül a Bernarda ballada új szereposztással kerül színre, Kocsis Enikő 13 év után újra színpadra áll az előadásban. Jövőre cél a Tántorgók – a hazát elhagyók emlékére című darabot egy előadás-sorozat részeként Amerikában is bemutatni. A Taven Baxtale! – Legyetek szerencsések! továbbra is töretlen népszerűségnek örvend.

A társulatot rendszeresen a Hagyományok Házában és a Nemzeti Táncszínházban láthatja a közönség továbbra is, míg otthonuk, állandó próbahelyük a Fonó. Számos nagy produkcióba hívják őket, így

október elején közreműködtek a 403. billentyű című Presser-koncerten, december 28-án a Dohnányi zenekarral közös ünnepi koncertre készülnek, amelyet ugyancsak az MVM Dome-ban láthat majd a közönség.

Az adventi időszakra a Fitos Dezső Társulat is sokszínű programmal készül, a Karácsonyi álom – a fény meséje című előadást kicsiknek és nagyoknak ajánlják, amelyet többek között a Nemzeti Táncszínházban is láthatnak majd a nézők.