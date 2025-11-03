Fitos Dezső TársulatHatártalanulTransylvania Expressprogramnéptánckiállítás

Megnyitotta negyedik évadát Magyarország legfiatalabb néptáncegyüttese

A Határtalanul című tárlattal nyitotta meg negyedik évadát Magyarország legfiatalabb hivatásos néptáncegyüttese, a Fitos Dezső Társulat hétfőn a Fonó Budai Zeneházban. Az évad kiemelt programjait és vállalásait Kocsis Enikő és Fitos Dezső, a társulat alapító-művészeti vezetői ismertették a résztvevőknek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 15:30
A Fitos Dezső Társulat Transylvania Express előadásáról láthatunk fotográfiákat a kiállításon Fotó: Papp Kornél
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fitos Dezső Társulat idei évadának első bemutatója a Transylvania Express volt a Nemzeti Táncszínházban, ezt a táncképekben, ritmusokban, dallamokban gazdag erdélyi körutazást a kiállításon Papp Kornél különleges, a Magyar Vasúttörténeti Parkban készült fotóin keresztül mutatják meg. A tárlaton a néptáncegyüttes jelmezeiből is láthatnak az érdeklődők néhány izgalmas darabot, amelyeket élő táncképekkel színesítettek a megnyitón. A Transylvania Expresszel beutazzuk Erdélyt, a sokszínű tánckultúrát, új ismeretekkel gazdagodva, az előadás üzenete az otthonról hozott szokások, hagyományok megtartása, a hovatartozás biztonságot adó érzésének fontossága.

néptánc
A fiatal néptáncegyüttes idei évadának első bemutatója a Transylvania Express volt Fotó: Papp Kornél

Magyarország legfiatalabb néptáncegyüttese minden korosztályt megcéloz

A társulat hivatásossá válása óta is nagy utat tett meg, mára 17 új előadást tudhatnak repertoáron a baba, az ifjúsági, a családi és a felnőtt korosztályt megcélozva. Sok-sok darabban láthatta már több ezer néző őket, és ugyancsak határtalan lendülettel vágnak bele a terveikbe. Mivel az előző évadban hét új előadást mutattak be, idén elsősorban ezek továbbjátszása kerül fókuszba.

A táncszínházi előadások közül a Bernarda ballada új szereposztással kerül színre, Kocsis Enikő 13 év után újra színpadra áll az előadásban. Jövőre cél a Tántorgók – a hazát elhagyók emlékére című darabot egy előadás-sorozat részeként Amerikában is bemutatni. A Taven Baxtale! – Legyetek szerencsések! továbbra is töretlen népszerűségnek örvend.

A társulatot rendszeresen a Hagyományok Házában és a Nemzeti Táncszínházban láthatja a közönség továbbra is, míg otthonuk, állandó próbahelyük a Fonó. Számos nagy produkcióba hívják őket, így 

október elején közreműködtek a 403. billentyű című Presser-koncerten, december 28-án a Dohnányi zenekarral közös ünnepi koncertre készülnek, amelyet ugyancsak az MVM Dome-ban láthat majd a közönség.

Az adventi időszakra a Fitos Dezső Társulat is sokszínű programmal készül, a Karácsonyi álom – a fény meséje című előadást kicsiknek és nagyoknak ajánlják, amelyet többek között a Nemzeti Táncszínházban is láthatnak majd a nézők.

Gyerektáncház-sorozatukat a jeles napokra felfűzve (pásztorünnep, Márton-nap, adventi készülődés) minden hónapban a Fonó Budai Zeneházban tartják, ahol a játék, a tánc és a kézműves foglalkozás is ennek tükrében zajlik.

A Petőfi kulturális program részeként hamarosan a Vidékre a kultúrát jelmondat hívására az Örömtánc című előadásukkal utazzák körbe az országot.

A Tündérhinta babaszínházi előadás 0-4 éves és a Kamaszodók – Élet a falakon túl ifjúsági előadás 12-18 éves célközönségnek szól. A jövőben új mesedarabbal is készülnek a Nemzeti Táncszínház színpadára és a sikeres babaszínházi műfaj is új előadással gazdagodik majd.

A társulat egyedülálló a tehetséggondozásban. Három különböző városban rendszeresen működő csoportjaikban (győri Lippentő Táncegyüttes, Szentendre Táncegyüttes, Budapest – Fonó tánccsoportok) évtizedek óta már több ezer gyerek tanulhat, fejlődhet és választhatja akár hivatásul a néptáncot.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu