Az Anima Musicae Kamarazenekar és Rohmann Ditta közös lemezbemutató koncertet ad

Az Anima Musicae Kamarazenekar és Rohmann Ditta csellóművész november 8-án mutatja be új lemezét a Zeneakadémián. Az október elején megjelent album Carl Philipp Emanuel Bach összes csellóversenyét tartalmazza, amely most élőben is hallható lesz.

2025. 11. 02. 18:39
Az Anima Musicae Kamarazenekar és Rohmann Ditta Forrás: 4K Media Stúdió/Hegedűs Bence
A Sturm und Drang című hangversenyen az Anima Musicae Kamarazenekar Carl Philipp Emanuel Bach (Johann Sebastian Bach fia) zeneszerző vonószenekarra írt szimfóniáiból is ízelítőt ad B-dúr hangnemű művével.

G. Horváth László, az Anima Musicae Kamarazenekar vezetője és Rohmann Ditta csellóművész (Fotó: 4K Media Stúdió/Hegedűs Bence)

Az együttes diszkográfiájában a Rohmann Dittával közös album a tizenkettedik kiadvány, amely a Hungaroton stúdiójában márciusban készült. A felvétel zenei rendezője Dvorak Zsuzsa, hangmérnöke Tímár Domonkos volt.

Tóth Endre zenetörténész szerint 

Carl Philipp Emanuel Bach csellóversenyei a barokk és a klasszika határán született, érzelmekben és meglepetésekben gazdag remekművek, amelyek ma is frissen hatnak. Rohmann Ditta és az Anima Musicae Kamarazenekar előadása a historikus hűség és a személyes inspiráció páratlanul izgalmas ötvözete, új megvilágításba helyezve e ritkán hallott műveket.

Rohmann Ditta meghatározó szerepet tölt be az Anima Musicae Kamarazenekar életében. Az együttes legelső zeneakadémiai estjének szólistájaként 2017-ben szintén Carl Philipp Emanuel Bach versenyművével léptek közösen színpadra.

Azóta az együttes önálló sorozatot is tart a Zeneakadémia nagytermében Grandioso néven, ahol évről évre világhírű szólisták kapcsolódnak a zenekarhoz. Az Anima Musicae rendszeresen készít hangfelvételeket is, legutóbb a Hungaroton gondozásában Vivaldi Négy évszakát rögzítették új olvasatban.

 

Bayer Zsolt
Egy kis irodalom

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

