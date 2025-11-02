Az Anima Musicae Kamarazenekar és Rohmann Ditta közös lemezbemutató koncertet ad

A Sturm und Drang című hangversenyen az Anima Musicae Kamarazenekar Carl Philipp Emanuel Bach (Johann Sebastian Bach fia) zeneszerző vonószenekarra írt szimfóniáiból is ízelítőt ad B-dúr hangnemű művével.

G. Horváth László, az Anima Musicae Kamarazenekar vezetője és Rohmann Ditta csellóművész (Fotó: 4K Media Stúdió/Hegedűs Bence)

Lemezbemutató koncertre készül az Anima Musicae Kamarazenekar és Rohmann Ditta

Az együttes diszkográfiájában a Rohmann Dittával közös album a tizenkettedik kiadvány, amely a Hungaroton stúdiójában márciusban készült. A felvétel zenei rendezője Dvorak Zsuzsa, hangmérnöke Tímár Domonkos volt.

Tóth Endre zenetörténész szerint

Carl Philipp Emanuel Bach csellóversenyei a barokk és a klasszika határán született, érzelmekben és meglepetésekben gazdag remekművek, amelyek ma is frissen hatnak. Rohmann Ditta és az Anima Musicae Kamarazenekar előadása a historikus hűség és a személyes inspiráció páratlanul izgalmas ötvözete, új megvilágításba helyezve e ritkán hallott műveket.

Rohmann Ditta meghatározó szerepet tölt be az Anima Musicae Kamarazenekar életében. Az együttes legelső zeneakadémiai estjének szólistájaként 2017-ben szintén Carl Philipp Emanuel Bach versenyművével léptek közösen színpadra.

Azóta az együttes önálló sorozatot is tart a Zeneakadémia nagytermében Grandioso néven, ahol évről évre világhírű szólisták kapcsolódnak a zenekarhoz. Az Anima Musicae rendszeresen készít hangfelvételeket is, legutóbb a Hungaroton gondozásában Vivaldi Négy évszakát rögzítették új olvasatban.