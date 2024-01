Új képzésekkel várja a jelentkezőket az SZFE

Forgatókönyvírókat is képeznek

Az SZFE forgatókönyvíró MA képzése a filmalkotás művészetének elmélyült tanulmányozására és az írói hang kibontakozására összpontosít. A program kis létszámú csoportokra épül, amelyeket olyan tapasztalt oktatók vezetnek, akik maguk is aktívan foglalkoznak forgatókönyvírással és filmkészítéssel. A képzés nem csupán a hagyományos játékfilmekre koncentrál, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a hallgatók kipróbálják magukat a rövidfilmek és televíziós sorozatok világában. Ezen kívül a képzés részét képezi a filmgyártás és a forgatókönyvírás integrált megértése, ahol a hallgatók aktívan részt vesznek vetítéseken, megbeszéléseken és kollaboratív projektekben.

Tanárképzés a művészeti egyetemen

Az SZFE történetében először indul tanárképzés. A filmművészeti tanár MA képzés célja olyan kiemelkedő szaktanárok képzése, akik magas szinten oktatják a művészeti ág különböző tantárgyait. A programra filmoperatőr, filmrendező vagy dokumentumfilm-rendező művész MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzés nemcsak gyakorlati ismereteket nyújt, hanem tudományos megalapozást is biztosít, előkészítve a hallgatókat akár doktori tanulmányaik megkezdésére. Hasonló célokkal indul a színházművészeti tanárképzés. Az egyedi stratégiai együttműködés célja olyan kiemelkedő szaktanárok képzése, akik magas szinten tudják képviselni a színházművészeti szakma tárgyainak oktatását.

Mindkét program a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával közös együttműködésben indul 2024 szeptemberétől.

A drámainstruktor szak művészeti szervező specializációja a színházi nevelés és művészeti közvetítés terén érdeklődő hallgatóknak kínál kiemelkedő lehetőségeket. A specializáció célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik képesek dramatikus tevékenységek és színházi munkaformák szervezésére és megvalósítására. A művészeti szervezők művészeti, közművelődési intézményekben terveznek, illetve valósítanak meg színházi eseményeket.

Az online tartalomkészítő specializáció a modern média és digitális kultúra dinamikus világában való sikeres helytállásra készíti fel hallgatóit. Az online tartalomgyártás ma már elengedhetetlen része a médiaiparnak, és az SZFE szakja a legfrissebb trendekre, technológiákra, illetve módszerekre összpontosítva segít diákjainak kialakítani egy erős és kreatív szakmai identitást. A képzés kiemelten foglalkozik a digitális tartalomgyártás különböző területeivel (videókészítés, podcasting, blogolás és közösségimédia-menedzselés). A hallgatók olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres online jelenlét kialakításához és fenntartásához.

Új szakok, korszerű infrastruktúra

Az SZFE tavaly novemberben történetének legnagyobb technikai fejlesztését indította el.

Ennek során olyan korszerű virtuálisstúdió-technológiát alakít ki, amely nemcsak Európában egyedülálló, de az egész világon ritkaságnak számít a felsőoktatásban. A technológia lényege, hogy a forgatás során a háttérben megjelenő táj vagy tér szerves kapcsolatot alkot a stúdió valós díszletelemeivel. A programok segítségével bármilyen helyszín megalkotható, így az operatőrképzés mellett a látványtervezők számára is óriási lehetőséget biztosít új terek létrehozására, illetve a rendezők számára is újfajta kihívást jelent, hogy ebben a világban alkossanak. A virtuális stúdió használatára felnőttképzések is épülnek, így a technológia alkalmazását már korábban diplomát szerzett filmes szakemberek is elsajátíthatják.

Az új szakok, valamint az egyetem már ismert képzéseinek részletei már láthatóak a felvi.hu rendszerében, kivéve az akciórendező mesterképzést, amelynek oldala várhatóan január 29-én nyílik meg a jelentkezők előtt.

Borítókép: Pillanatkép a 2022. évi SZFE-tréninghétről (Fotó: Teknős Miklós)