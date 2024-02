Kik voltak a modelljei a pécsi Színház tér szobrainak?

Vajon kiről mintázták a pécsi Színház tér szobrait? – veti fel a kérdést a Bama.hu hírportál, majd nyomban meg is válaszolja.

A Színház tér szobrainak modelljeiről is ír a tíz éve megjelent kötet. Fotó: Laufer László

Romváry Ferenc Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész, szakíró jóvoltából ugyanis a 2014-ben megjelent, Pécs köztéri szobrai című átfogó kötetből egyebek mellett ez is kiderül. A könyv a városban megtalálható alkotások összegzése mellett nemegyszer azok műhelytitkaiba is bepillantást enged. Vizsgálódásából nem hiányzik a Színház tér Rétfalvi Sándor által alkotott szoborpárja sem. A művészettörténész a rövid, velős elemzése során azt is megjegyzi, kikről mintázta a szobrász a titokzatos Színház téri szobrokat.

Leírása alapján a Komédia alakjában a művész Bretus Mária prímabalerinát, a Tragédiában pedig önmagát mintázta meg.

A színházzal szemben állva jobb kéz felől egy nyugodt, sztoikus derűt sugárzó mosollyal megörökített nőalak tartja az arca mellett a nevető színházi maszkját. Ő a Komédia alakja, az ókori görög drámák két klasszikus műfaja egyikének megjelenítője. Vele szemben ellentétpárja, a másik drámai műfaj, a Tragédia allegorikus alakja jelenik meg, egy szomorú maszkja mögött lehajtott fejjel magába roskadó, Harlekin-ruhás udvari bolondot, szomorú bohócot idéző figurában.