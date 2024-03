A gasztronómiában is kemény ellenfél a magyar

Dalnoki Bence elmondta azt is, hogy a csapat felkészítésében részt vesz két igazi „Bocuse d'Or-veterán”, Széll Tamás, valamint Vomberg Frigyes is, hogy mindazt a tudást, amelyre az elmúlt években szert tettek, megosszák a mostani magyar csapattal is. Ugyancsak szerepet vállal a magyar csapat felkészítésében Christian Andre Pettersen, aki kétszer, 2019-ben és 2021-ben is bronzérmet vihetett haza a Bocuse d’Or lyoni döntőjéről. A norvég séf elsősorban az alapanyagokkal kapcsolatos tudását és versenytapasztalatát igyekszik átadni a csapatnak. Dalnoki Bence nagyon erős mezőnyt vár az idei kontinensdöntőben, sok induló ugyanis commis-ként már korábban is részt vett a Bocuse d'Oron, így komoly versenytapasztalattal érkeznek, a francia csapatot pedig Régis Marcon sztárséf fia vezeti.