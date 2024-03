Azért született, hogy a megváltást véghez vigye

A kerekasztal-beszélgetésben ezúttal Veres András katolikus püspök, Pásztor Dániel református püspök, Szemerei János evangélikus püspök és Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke vett részt. Vágvölgyi Gergely azzal indította a diskurzust, hogy van egy mondás az újraolvasott könyvek kapcsán, hogy azok évről évre egyre okosabbak lesznek és egyre többet mondanak nekünk. Kérdése az volt, hogy vajon így van-e ez a húsvéttal is? Mond-e számukra ma a húsvét valami mást, mint pár évvel, vagy akár évtizedekkel ezelőtt?

Vágvölgyi Gergely, az Agapé műsorvezetője. Forrás: Youtube/Bizony, Isten!

Veres András püspök válaszában kifejtette, hogy szerinte ez nem is lehetne másképpen, hiszen minden esztendőben átélve ugyanazt a liturgiát fel lehet fedezni egy-egy újabb üzenetét, hiszen hihetetlenül gazdag.

– Azt gondolom, hogy minden lelkipásztor, aki évről évre a hívek közösségében megünnepli ezt, feladatul is kapja, hogy évről évre megmutasson valami újat ebből a titokból – már csak a hívek számára is – mondta a katolikus püspök.

Szemerei János evangélikus püspök arra tért ki, hogy szerinte maga az üzenet nem változik, de a pillanatnyi lelkiállapotunk nagyon meghatározza, hogy éppen mit fogunk fel belőle.

– Nagyon érdekes megfigyelni a saját életutunkon is, hogy – valószínűleg már gyerekkorban, a legtöbb, egyházi környezetben felnövő gyermek találkozik a feltámadás hírével, és nyilván egészen más az, amikor már lelkészként rendszeresen és hivatásszerűen fel kell, hogy dolgozza.

A hívek számára prédikációban meg kell próbálni elmondani a mondanivalóját, de nekünk magunknak is ez egy nagyon izgalmas kutatás, hogy megtaláljunk mindig valami aktuálisat, és akkor bennünket is megszólít – részletezte az evangélikus püspök.

Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke is a gyermekkori élményeivel csatlakozott a gondolathoz, amikor elmondta, hogy amikor gyerek volt, akkor várta a húsvét reggelt, az ajándékot, aztán mikor lelkipásztor lett, akkor meg már azért várta a vasárnap reggelt, hogy prédikálhasson.

– Amióta egyházi vezető lettem, különböző helyeken, különböző helyzetekben kell helyt állnom. Az élet azért is más, mert más helyzetben, más korszakokban vagyunk, s ezért ugyanaz az üzenet egészen más oldalról talál meg bennünket – fejtette ki a Baptista Egyház elnöke.

Pásztor Dániel református püspök arról beszélt, hogy számára a húsvét az élet ünnepe.

– Az életünknek mindig más helyzetei vannak. Kétszer ugyanazt az élethelyzetet nem éljük át.

A feltámadás, az új élet, a megújuló élet az mindig új üzenetet hoz. Az élethelyzetünk valóban nagyon meghatározza a feltámadás-ünnephez való viszonyulásunkat is, mindig hordoz magában valami újat és csodát. Az pedig külön ajándék, ha ezt másoknak is átadhatjuk – jelentette ki a református püspök.

Vágvölgyi Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy keresztény élet középpontja a húsvét, mindent a húsvét ragyog be, még a karácsony is húsvétból nyeri a fényét, a feltámadásból. – Miért van ez így? – tette fel a kérdést a műsorvezető.

Veres András ezt így magyarázta:

– Biztos vagyok benne, hogy több oka is van, de most az az igazság jut eszembe, hogy

Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megváltson bennünket. Tehát nem a születés volt a fontos. Azért született, hogy a megváltást véghez vigye, és éppen ezért a kereszthalál, a feltámadás a végső cél

– jelentette ki a katolikus püspök.

Veres András szerint minden esztendőben átélve ugyanazt a liturgiát fel lehet fedezni a húsvét egy-egy újabb üzenetét. Fotó: MTVA

Papp János arról elmélkedett, hogy ameddig ez a keresztény történet csak egy történelemkönyv valaki számára, addig az ünnepek vetélkedhetnek egymással: melyiknek könnyebb a megértése, vagy melyik van közelebb hozzánk?

Akkor, amikor belépünk és személyessé válik ez a történet, akkor egy változás történik, mert amikor valaki átéli, hogy Krisztus által a bűneimtől megszabadultam, hogy egy új élet támadt bennem, az Isten kegyelme uralkodik bennem, az egy csoda. Amikor ezt átéljük, ez a személyes húsvétunk, és ettől a húsvét ünnepe mindenhez képest nagyobbá lesz

– fejtette ki véleményét a baptista elnök.

Szemerei János úgy vélte, a húsvéti fordulat az, ami a tanítványokat is teljesen más látásra juttatta. – Az ő személyes hitélményük, hittapasztalatuk is egészen más dimenziót kapott a húsvéti feltámadás után. Ami nagyon érdekes, hogy maga az újszövetségi örökség az tulajdonképpen egy kibővített passiótörténet és húsvéttörténet, visszafelé elevenedik meg és lesz fontossá a többi történet is. Valóban, még a karácsonyi ünnep is innen kapja a fényét.

A karácsonynak is húsvét felől lesz igazán fontos súlya

– hangsúlyozta az evangélikus püspök.

Pásztor Dániel arról beszél, hogy Jézus szenvedéstörténete, a passió, az nem a nagyhéten, hanem a betlehemi jászolbölcsővel kezdődik, ahol nincs számára tisztességes hely.

Jézus számtalanszor elmondja, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs a fejét hová lehajtania. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Innentől kezdve ez egy szenvedéstörténet, amely az értelmét húsvétban nyeri el. Hogy ennek a szenvedésnek a golgotai kereszthalálnak, a megváltásunknak, az új életünknek ez a győzelmes jele. Ennek az örömében élni az életünket, az egy hihetetlen csoda

– jelentette ki a református püspök.