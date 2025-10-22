miniszterelnök beszédbékemenet békemenetforradalomprogram

Már ma elkezdődnek az 1956-os forradalom megemlékezései

A világtörténelem legtisztább népfelkelésére emlékezik az ország.

2025. 10. 22. 5:35
Ma 14 órakor a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzással indul az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat október 22-én – közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte: itt beszédet mond Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, valamint Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. Egy órával később kezdődik a Műegyetemi ünnepség, ahol beszédet mond Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. 

Délután négy órakor indul a fáklyás emlékmenet, amelyen több ezer diák, korhű ruhába öltözött fiatalok és Csepel teherautók vesznek részt.

A menet útvonala: Műegyetem–Szent Gellért tér–Szent Gellért rakpart–Várkert rakpart–Casino–Ybl Miklós tér–Clark Ádám tér–Fő utca–Jégverem utca–Bem rakpart–Bem tér. Majd 17 órakor kezdődik a Bem téri ünnepség, ahol beszédet mond Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és a marosvásárhelyi Református Kollégium diákkórusának műsora és koszorúzás színesíti a programot.

 

Gyertyagyújtás a Terror Házánál

Október 23-án pedig már reggel elkezdődnek az események. Reggel fél nyolckor a Kossuth téren ünnepélyesen felvonják a magyar zászlót. Délelőtt tíz és délután hat között ingyenesen látogatható lesz a Terror Háza Múzeum és az 1956 – A szabadságért és a függetlenségért elnevezésű szabadtéri kiállítás, a Hősök falánál pedig egész nap gyertyagyújtásra várják a megemlékezőket. A tablókon elhelyezett narratív szövegek, képek és idézetek 1956 legfontosabb történéseire emlékeztetik a látogatókat. Ezenkívül még mindig látogatható a Csengery utcában a Terror Háza Múzeum Kommunizmuskutató Intézettel közös, Elfelejtettük volna? című utcai tablókiállítása, amely a kommunista diktatúra elszenvedőinek állít emléket.

Délután egy órakor, szintén a Kossuth téren kezdődik az ünnepi megemlékezés, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

A 301-es parcellánál pedig protokollmentes megemlékezés és díszőrség lesz egész nap.

A Nyitott Parlament program keretében 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Az Új Köztemetőben a 301-es parcellánál egész napos protokollmentes megemlékezés lesz.

 

Minden idők legnagyobb békemenete várható

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a zászlófelvonás után és a miniszterelnök beszéde között lesz a békemenet. Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra. Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobb kanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. 

Erre fog menni a békemenet

Az idei békemenetnek különös jelentősége van a szervező CÖF–CÖKA szerint. 

A globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak. 

A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is, egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket. Ahogy Orbán Viktor Facebook-posztjában is olvasható: „Legyünk minél többen!”

 

Történelem és ünnepi program a szentendrei Skanzenben

A Skanzen idei október 23-i programján személyes sorsok és történetek bemutatásán keresztül ismerhető meg az 1956-os szabadságharcot megelőző időszak és a forradalom vidéki eseményei. Az egész napos rendezvény során a látogatók így nemcsak azokkal az épületekkel és kiállításokkal találkozhatnak a múzeumban, amelyek szorosan kötődnek az egykori történésekhez, hanem a múzeumi színházi előadásokon, tematikus tárlatvezetéseken és különböző játékokon keresztül betekintést kaphatnak az 1950-es évek kemény mindennapjaiba és a magyar családok gyakran nélkülözéssel teli életébe is.

A valós események alapján kidolgozott és eljátszott történetek, a gasztronómiai tradíciók bemutatása, valamint a forradalom idején használatos közlekedési eszközök kipróbálásának lehetősége mind-mind azt a célt szolgálják ezen a napon, hogy a forradalomhoz vezető út minél jobban kézelfoghatóbbá váljon a látogatók számára.

A kisebbeket és a családokat aktív élménypontok, kézműves-foglalkozások és játéklehetőségek várják: nemzeti színű virág hajtogatása, zászlókészítés növényi festéssel, rongybabakészítés vagy akár a Legendák asztala: gombfocizz az Aranycsapattal játékhelyszín. 

A látogatók emellett megkóstolhatják az ötvenes évek jellegzetes ételeit, például a sparhelten főzött köménymaglevest, és kipróbálhatnak egy korabeli, keletnémet gyártmányú Robur Garant 32 teherautót. A belépés a múzeumba október 23-án ingyenes, további információ a Skanzen honlapján található.

 

Méltó megemlékezés Miskolcon és Debrecenben

Miskolcon az ünnepi események október 22-én és 23-án zajlanak a város több pontján, koszorúzásokkal és megemlékező beszédekkel. A programsorozat ma 9 órakor kezdődik a görömbölyi református templomban ökumenikus istentisztelettel, majd egész nap különböző városrészekben tartanak megemlékezéseket. A rendezvényeken többek között Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Berencsy Sándor Máté önkormányzati képviselő és Matiscsák Éva alpolgármester is beszédet mond.

Az ünnep csúcspontja október 23-án, csütörtökön 9 órakor lesz a miskolci Petőfi téren, ahol Tóth-Szántai József polgármester és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő tartanak ünnepi beszédet.

A műsorban közreműködik Szécsi Viktória, Kacsennay Gábor és a Miskolci Nemzeti Színház táncosai. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy közösen hajtsanak fejet a szabadság hősei előtt.

Debrecenben az ünnepi programok reggel 8.00-kor kezdődnek a Kossuth téren, ahol felvonják Magyarország lobogóját katonai tiszteletadással. 9 órakor lesz megemlékezés és koszorúzás az Egyetemi Templom előtti 1956-os emlékműnél, melyet a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának „Hamu, vagy gyémánt, a választás oly egyszerű” című megemlékező műsora követ. Utána ünnepi beszédet mond Papp László, Debrecen polgármestere. Az ÁVH-sortűz áldozatainak emléktáblájánál tartanak koszorúzást és mécseseket gyújtanak a Kossuth utcai 1956-os emlékműnél. Közreműködik Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel színművész.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

