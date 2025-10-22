Már ma elkezdődnek az 1956-os forradalom megemlékezései

Ma 14 órakor a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzással indul az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat október 22-én – közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte: itt beszédet mond Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, valamint Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. Egy órával később kezdődik a Műegyetemi ünnepség, ahol beszédet mond Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.

Délután négy órakor indul a fáklyás emlékmenet, amelyen több ezer diák, korhű ruhába öltözött fiatalok és Csepel teherautók vesznek részt.

A menet útvonala: Műegyetem–Szent Gellért tér–Szent Gellért rakpart–Várkert rakpart–Casino–Ybl Miklós tér–Clark Ádám tér–Fő utca–Jégverem utca–Bem rakpart–Bem tér. Majd 17 órakor kezdődik a Bem téri ünnepség, ahol beszédet mond Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és a marosvásárhelyi Református Kollégium diákkórusának műsora és koszorúzás színesíti a programot.

Gyertyagyújtás a Terror Házánál

Október 23-án pedig már reggel elkezdődnek az események. Reggel fél nyolckor a Kossuth téren ünnepélyesen felvonják a magyar zászlót. Délelőtt tíz és délután hat között ingyenesen látogatható lesz a Terror Háza Múzeum és az 1956 – A szabadságért és a függetlenségért elnevezésű szabadtéri kiállítás, a Hősök falánál pedig egész nap gyertyagyújtásra várják a megemlékezőket. A tablókon elhelyezett narratív szövegek, képek és idézetek 1956 legfontosabb történéseire emlékeztetik a látogatókat. Ezenkívül még mindig látogatható a Csengery utcában a Terror Háza Múzeum Kommunizmuskutató Intézettel közös, Elfelejtettük volna? című utcai tablókiállítása, amely a kommunista diktatúra elszenvedőinek állít emléket.

Délután egy órakor, szintén a Kossuth téren kezdődik az ünnepi megemlékezés, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

A 301-es parcellánál pedig protokollmentes megemlékezés és díszőrség lesz egész nap.