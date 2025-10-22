Eusebiót rugdalták a begőzölt whiskeygyárosok

1880 novembere. Miközben Budapesten megnyílik az Iparművészeti Főiskola, Belfastban pár munkás esténként futballal múlatta az időt. A város ipari negyedében járunk, ahol a gyárkémények egymás mellett magasodtak, ahol a hideg őszi napokon vágni lehetett a füstöt. Kik voltak ezek a munkások? A Dunville & Co. whiskeylepárló üzem dolgozói, akik saját csapatot alapítottak – innen kapta a klub a nevét: Distillery. A kék-fehérben játszó csapatba hamarosan egyre többen jelentkeztek, így nem volt akadálya annak, hogy az együttes elinduljon a bajnokságban. Első hivatalos bajnoki mérkőzésüket 1880. november 20-án rendezték meg. A 19. század végén és a 20. század elején a klub a belfasti munkásfutball egyik élcsapata volt. Többször nyerték meg a bajnokságot és az Északír Kupát is. Ebben az időben még Belfast Distillery néven szerepeltek. Stadionjuk a Grosvenor Park volt, amely Belfast nyugati részén, néhány utcányira a lepárlótól helyezkedett el. Bár soha nem rendelkeztek olyan anyagi lehetőségekkel, mint városi riválisaik – a Linfield vagy a Glentoran –, a Distillery mindig szívós, szervezett csapatként küzdött a nagyok között.
Csúcson a Distillery
Az igazi csúcspont azonban az 1962–63-as idényben következett be, amikor George Eastham irányításával a Distillery váratlanul megnyerte a bajnokságot.
Az évad során 22 mérkőzésből 13-at megnyertek,
ötször döntetlent játszottak és csak négyszer kaptak ki. A gólkülönbségük 57-30 volt, és 31 pontot gyűjtöttek. Megelőzték a Linfieldet és a Portadownt.
Ez a siker hatalmas szenzációt keltett Észak-Írországban. A kis klub hirtelen a legnagyobbak közé emelkedett.
A bajnoki győzelem ráadásul azt is jelentette, hogy a Distillery elindulhatott a Bajnokcsapatok Európa Kupájában.
A sorsolás nem kedvezett nekik. Az első fordulóban azonnal egy óriás, a portugál Benfica érkezett, s a lisszaboni csapatban játszott akkor a világ egyik legjobbjának tartott Eusébio is.
Az első meccsen, amelyet Belfastban rendeztek meg, a szakértők sima Benfica-győzelmet jósoltak. Ám a Distillery történelmet írt: 3-3-as döntetlent játszott a portugál bajnokkal.
A kis északír klub ekkor Európa-szerte címlapokra került.
A gyári munkások csapata, amely a whiskeygyár udvaráról eljutott odáig, hogy egy európai óriást megszorongasson. A visszavágón, Lisszabonban már nem volt esélyük, a Benfica 5-0-ra nyert, de a Distillery neve örökre felkerült a kontinens futballtérképére. Ez a mérkőzés azóta is a klub történetének legemlékezetesebb összecsapása.