Eusebiót rugdalták a begőzölt whiskeygyárosok

1880 novembere. Miközben Budapesten megnyílik az Iparművészeti Főiskola, Belfastban pár munkás esténként futballal múlatta az időt. A város ipari negyedében járunk, ahol a gyárkémények egymás mellett magasodtak, ahol a hideg őszi napokon vágni lehetett a füstöt. Kik voltak ezek a munkások? A Dunville & Co. whiskeylepárló üzem dolgozói, akik saját csapatot alapítottak – innen kapta a klub a nevét: Distillery. A kék-fehérben játszó csapatba hamarosan egyre többen jelentkeztek, így nem volt akadálya annak, hogy az együttes elinduljon a bajnokságban. Első hivatalos bajnoki mérkőzésüket 1880. november 20-án rendezték meg. A 19. század végén és a 20. század elején a klub a belfasti munkásfutball egyik élcsapata volt. Többször nyerték meg a bajnokságot és az Északír Kupát is. Ebben az időben még Belfast Distillery néven szerepeltek. Stadionjuk a Grosvenor Park volt, amely Belfast nyugati részén, néhány utcányira a lepárlótól helyezkedett el. Bár soha nem rendelkeztek olyan anyagi lehetőségekkel, mint városi riválisaik – a Linfield vagy a Glentoran –, a Distillery mindig szívós, szervezett csapatként küzdött a nagyok között.

1971 szeptembere: az északír Distillery és a Barcelona találkozása KEK-ben

Fotó: Laurence Davidson

Csúcson a Distillery

Az igazi csúcspont azonban az 1962–63-as idényben következett be, amikor George Eastham irányításával a Distillery váratlanul megnyerte a bajnokságot.

Az évad során 22 mérkőzésből 13-at megnyertek,

ötször döntetlent játszottak és csak négyszer kaptak ki. A gólkülönbségük 57-30 volt, és 31 pontot gyűjtöttek. Megelőzték a Linfieldet és a Portadownt.

Distillery FC's history is a great gateway to understanding 20th c Belfast. Supporters from Sandy Row, Lower Falls, Shankill, Crumlin Rd. Drew against Eusebio's Benfica, played at Nou Camp. Then forced out of an area torn apart by the Troubles. Photo from 1967. pic.twitter.com/iB5Ja9bEIs — James Greer (@jimtgreer) August 24, 2018

Ez a siker hatalmas szenzációt keltett Észak-Írországban. A kis klub hirtelen a legnagyobbak közé emelkedett.

A bajnoki győzelem ráadásul azt is jelentette, hogy a Distillery elindulhatott a Bajnokcsapatok Európa Kupájában.

A sorsolás nem kedvezett nekik. Az első fordulóban azonnal egy óriás, a portugál Benfica érkezett, s a lisszaboni csapatban játszott akkor a világ egyik legjobbjának tartott Eusébio is.

Eusébio (a képen balra) a Distillery ellen is pályára lépett

Fotó: - / CENTRAL PRESS

Az első meccsen, amelyet Belfastban rendeztek meg, a szakértők sima Benfica-győzelmet jósoltak. Ám a Distillery történelmet írt: 3-3-as döntetlent játszott a portugál bajnokkal.

A kis északír klub ekkor Európa-szerte címlapokra került.

A gyári munkások csapata, amely a whiskeygyár udvaráról eljutott odáig, hogy egy európai óriást megszorongasson. A visszavágón, Lisszabonban már nem volt esélyük, a Benfica 5-0-ra nyert, de a Distillery neve örökre felkerült a kontinens futballtérképére. Ez a mérkőzés azóta is a klub történetének legemlékezetesebb összecsapása.