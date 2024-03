Egy éjszaka a reflektorok fényében

A Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér csapatának szervezésében újjászülető programsorozat a pandémia után most újra színházi kalandokra és életre szóló élményt nyújtó találkozásra csábít alkotókat, előadókat és nézőket egyaránt. A programok között – amelyeknek jelentős része előzetes regisztráció nélkül is látogatható – számos kulisszajárás és nyilvános próba vár a színház szerelmeseire. A színházi előadások és koncertek mellett sok egyéb, máskor nem átélhető élménnyel is gazdagodhatunk ezen az estén.

Ezen az estén minden programon résztvehetünk, egyetlen karszalaggal (Fotó: Facebook)

Együtt énekelhetünk például az Operettszínház művészeivel, jógázhatunk Jordán Adéllal, futhatunk Száraz Dénessel, táncórán vehetünk részt Szabó Győző vezetésével. De ha úgy tartja kedvünk, ízelítőt kaphatunk a rendezés, a színdarabírás, a kellék- vagy maszkkészítés rejtelmeiből is.

Képtelenség lenne felsorolni az összes helyszínt és az általuk meghirdetett, ígéretesnek tűnő programot, de összeállítottunk egy kis ízelítőt a több száz programból.

A Budapest Bábszínház például a reggeli kakaó és kalács party után bábos kézműves-foglalkozással, kulisszajárással vár kicsiket és nagyokat. Az érdeklődők rácsodálkozhatnak a kortárs árnyjáték sokszínűségére, részt vehetnek a repertoáron lévő előadások dalaiból összeállított koncerten és egy anima-előadáson, sőt, akár egy bábokkal kapcsolatos kvízjátékban is megmérethetik magukat. A Budapesti Operettszínház mesés dallamokkal, kulisszajárással, tánctanítással és egy különleges gálával várja a látogatókat. A vállalkozó kedvűek egy mesterkurzuson még együtt is énekelhetnek a színház művészeivel. A József Attila Színház rendkívül sokszínű palettája egyebek mellett mesejátékkal, kulisszajárással, moderntánc-tréninggel, színészi jelenlétgyakorlatokkal, gombfoci- és sakkbajnoksággal, zenés műsorokkal, nyílt próbával, író-olvasó találkozóval csábítja a közönséget. A Madách Színház a kulisszajárás mellett több filmvetítéssel is készül az estére. A Magyar Állami Operaház különleges épületbejárásokkal csábít, amelyeknek résztvevőit szakavatott és gyakorlott túravezetők kalauzolják el a felújított Operaház tereibe, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a dalszínház rejtelmeivel. A Magyar Színház egyebek mellett a Madagaszkár című előadással, a művészekkel folytatott kötetlen öltözői beszélgetésekkel és a különböző színházi mesterségek interaktív bemutatójával várja a látogatókat. A Thália Színházban a Hisztéria című előadás próbáiba is betekinthetünk, de a vállalkozó kedvű férfiak megtanulhatják az Alul semmi című produkció egyik koreográfiáját is, míg a Vígszínház előadásokkal, közönségtalálkozóval és könyvklubbal csábít.

Az újjáéledt programsorozat jelmondata, a Minden egy! számos utalást rejt magában. Jelentheti számunkra a színházak közötti egységet, vagy akár az előadók, nézők, alkotók és háttérben dolgozók egységét. Hiszen egyikük nélkül sem létezhetne a színház. De utalhat akár arra, hogy az idei rendezvény a Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulóját ünneplő programsorozat része. Emellett felhívhatja a figyelmet akár arra is, hogy a több száz program ezúttal is egyetlen karszalaggal látogatható.

A szervezők tájékoztatása szerint a korábban már megvásárolt belépőket a részt vevő színházak szervezési osztályán vagy jegypénztáraiban lehet karszalagra váltani, személyes vásárlásra pedig a Budapesti Operettszínház jegyirodájában van lehetőség.

A teljes program és a karszalagokkal kapcsolatos további információk a Budapesti Színházak Éjszakája hivatalos oldalán érhető el.