Tordy Gézától búcsúzik a művészvilág

Mint arról lapunk is beszámolt, Tordy Gézát, a Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészt, rendezőt, érdemes és kiváló művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját nyolcvanöt esztendős korában érte a halál.

Mécs Károly és Tordy Géza A kőszívű ember fiai filmben (Forrás: Mafilm)

Rónai Egon Prima Primissima díjas magyar újságírót is megrendítette Tordy Géza halálhíre:

– A fiatalabbak már nem láthatták színpadon, onnan régóta visszalépett. Nekik talán és nekünk biztosan a Kőszívű ember fiainak vagy a 80 huszárnak a főszereplője. Pedig micsoda szerepeket játszott a Vígben, a Madáchban, Veszprémben! A szakmában a hozzá hasonlókra mondják: bölény! De nem sok hozzá hasonló van. Egy 2012-es Húzóssal emlékszem rá most, megosztom önökkel, nem is hosszú.

Emlékszem, panaszkodott a felvétel után, hogy mindig kialvatlan, hogy komoly alvásproblémái vannak. Kérdezte, nem látszott-e? Megnyugtattam.

De most örökre elaludt a Nemzet Színésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ég veled, Géza!

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagjától a Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, Mága Zoltán is elbúcsúzott:

– Elhunyt Tordy Géza, a Nemzet Színésze. Mély szomorúság, hogy épp húsvét ünnepén ér mindannyiunkat a hír: meghalt Tordy Géza, a Nemzet Színésze, a Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész. A kimagasló művészünk hangja még ma is cseng fülemben, amikor újévi gálakoncertünkön legkiválóbb színész társaival együtt énekelte az Aréna színpadán: Szeressük egymást, gyerekek! Szeretünk, Géza, tisztelünk, örökké emlékezünk rád! Isten veled, barátom! Nyugodj békében! – fogalmazott a hegedűművész.

Ernyey Béla döbbent búcsúja Tordy Gézától:

– Néhány napja nem ezt ígérted, Géza… Nem elmúlást, gyászt és emlékezést. Néhány napja még úgy volt, hogy együtt főzzük meg azt a marhapofát, amit a hétvégi piacon vettem. Most olyan hirtelenséggel mentél el, hogy meg sem tudtuk „ropogtatni” egymást, úgy ahogy szoktuk. Nyugodj békében egyetlen színész barátom, te nyugtalan zseni… – írja a színész.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Tordy Géza Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészt, rendezőt, érdemes és kiváló művészt, a Nemzet Színészét, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját saját halottjának tekinti.