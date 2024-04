Kerek évfordulót ünnepel a kaszkadőr nélküli jelenetek királya

Jackie Chan gyerekkorában mozgékonysága és elsöprő egyénisége miatt az „ágyúgolyó” becenevet kapta, ezért apja jellemformáló célzattal elsajátíttatta vele a kungfu alapjait. Hétéves volt, amikor szülei Ausztráliába költöztek, ahol apja az amerikai nagykövetség szakácsa lett. Jackie-t otthon hagyták és beíratták a kínai Dráma Akadémiára, ahol a következő tíz évben a pekingi opera műfajához szükséges harcművészetet, akrobatikát, éneklést és színjátszást tanult. A szigorú iskolában a diákokat fizikailag is fenyítették, ha nem engedelmeskedtek, vagy hibát követtek el.

Jackie Chan a 2008-as Tiltott Királyságban szerepelt először együtt a másik kínai akciósztárral, Jet Livel (Fotó: themoviedb.com)

Chan nyolcévesen állt először kamera elé egy kantoni filmben, s hamarosan tagja lett az iskola legjobb növendékeiből álló előadócsoportnak. Mire 17 évesen végzett, már a film világa vonzotta és kaszkadőrként helyezkedett el.

Bátorsága, akrobatikus mutatványai nyomán keresett név lett, dolgozott Bruce Lee Tomboló ököl és A sárkány közbelép című filmjeiben is. A hetvenes évek elején Ausztráliában próbált szerencsét, ahol végre viszontlátta szüleit, itt éttermekben, építkezéseken dolgozott. Munkatársai nem tudták kiejteni a Kong-sang nevet, így lett belőle először kis Jack, majd Jackie. (Több nyelven is beszél, a kínai kantoni és klasszikus mandarin változata és az angol mellett többek között japán, koreai, thai nyelven is tud.)

Bruce Lee 1973-ban bekövetkezett halála után a hongkongi stúdiók gőzerővel keresték utódát, s 1976-ban Jackie is táviratot kapott, amelyben főszerepet ajánlottak neki Lo Wei rendező új filmjében.

A Szuperöklű fúria azonban nem lett sikeres, mert a rendező nem tudta kihasználni Jackie képességeit, mindenáron Bruce Lee képére akarta formálni. Chan csak akkor lett világsztár, amikor saját ötleteit is hozzáadhatta a történetekhez, s Bruce Lee szerepeinek tökéletes ellentétét játszhatta. Humorral fűszerezte harcművészeti filmjeit, létrehozta a komikus kungfu műfaját, kitalálta jó szándékú, kissé ostoba figuráját, aki mindig győz, jóllehet erre kevés esélye van.

Chan a legveszélyesebb jeleneteket is maga játssza, aminek következtében az idők során számtalan kisebb-nagyobb balesetet szenvedett el, filmjeinek végén a stáblista alatt gyakran pereg le a rosszul sikerült mutatványokból készült összeállítás.

Első sikere a Kígyó a Sas árnyékában című alkotás volt 1978-ban, amelyben már teljes szabadságot kapott a kaszkadőrjelenetek kidolgozásában. Igazi áttörése a Részeges karatemester lett, majd 1979-ben rendezőként is bemutatkozott a Rettenthetetlen hiéna című moziban. Karrierje Ázsiában meredeken ívelt felfelé, ám az Egyesült Államokban csak langyos sikereket aratott, pedig olyan filmekben szerepelt, mint a Rendőrsztori, a Leszámolás Hongkongban, az Istenek fegyverzete vagy a Jackie Chan: Első csapás.

A tengerentúli közönség csak közel egy évtized után zárta szívébe, Amerikát végül a Balhé Bronxban című filmmel sikerült bevennie.

1998-ban került a mozikba a Csúcsformában, amelyben a komikus Chris Tucker volt a partnere, és aminek további két folytatása készült el a hatalmas sikerre való tekintettel. Ezt követte 2000-ben a Jackie Chan: Új csapás Owen Wilsonnal és Lucy Liuval, 2002-ben A Szmokinger, egy évvel később A medál, 2004-ben a 80 nap alatt a föld körül, 2005-ben a Jackie, a legenda, 2008-ban pedig a Tiltott királyság, amiben először szerepelt együtt a másik kínai akciósztárral, Jet Livel. 2009-ben született a Leszámolás Tokióban, 2010-ben a Jackie Chan: A katona és A karate kölyök, Will Smith fiával, Jaden Smithszel, utóbbi az 1984-es nagysikerű karatefilm feldolgozása.

Chant sikerei ellenére elszomorította, hogy a hozzá hasonló ázsiai színészeknek nincs kiugrási lehetősége, filmjeiben még ő sem tudja teljes mértékig megvalósítani saját elképzeléseit, ezért 2004-ben hongkongi székhellyel Jackie Chan Emperor Movies Limited néven saját filmcéget alapított.

A sztár, aki az elmúlt ötven évben több mint 150 filmben szerepelt 2012-ben a cannes-i filmfesztiválon bejelentette, hogy a Chinese Zodiac című filmjében játszott utoljára akcióhőst, és befejezi akciósztár pályafutását.

A világ már túl erőszakos. Szeretek küzdeni, de utálom az erőszakot

– nyilatkozta. Később megnyugtatta rajongóit, hogy nem vonul vissza teljesen az akciófilmektől, de kevesebb mutatványt fog végrehajtani, és jobban vigyáz a testére.

Az elmúlt évtizedben számos különböző műfajú honkongi mozi mellett feltűnt a 2017-es Vérző acél és Az idegen című filmekben, legutóbb John Cena partnere volt A kimenekítési projekt című akció-vígjátékban.

Számtalan kitüntetés és díj tulajdonosa, 2004 óta az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) és a világszervezet AIDS-ügynökségének jószolgálati nagykövete, támogatja a WildAid nevű természetvédelmi szervezet munkáját is.

2014-ben az Interpol szervezett bűnözés elleni kampányának első nagykövete és a román–kínai kapcsolatok kulturális nagykövete lett, Sanghajban pedig megnyílt a munkásságát bemutató múzeum. Életművéért 2016-ban megkapta az amerikai filmakadémia tiszteletbeli Oscar-díját. Csillaga van Hollywoodban a hírességek sétányán és a Kínai Színház előtt is - utóbbi helyen a hírességek közül elsőként neki kellett ismételnie 2013-ban, mert eltűnt a lenyomatait őrző cementlap. 2017-ben Budapesten díszvendége volt a kínai filmfesztiválnak. 2019-ben egy nemzetközi felmérés szerint a világon a legjobban csodált férfiak listáján a harmadik helyet foglalta el. Fia, Jaycee Chan szintén színész és énekes.